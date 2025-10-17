Relacje rządu z prezydentem. Jak oceniają je Polacy?

Nie jest tajemnicą, że prezydent i premier pochodzą z przeciwnych sobie środowisk politycznych. Donald Tusk i Karol Nawrocki nie zgadzają się w wielu kwestiach. Panowie wzajemnie zarzucają sobie brak realizacji obietnic wyborczych.

Karol Nawrocki i Donald Tusk. Relacje premiera z prezydentem

Różnice zdań widać szczególnie w kontekście sądownictwa i praworządności. Panowie wzajemnie zarzucają sobie brak realizacji obietnic wyborczych. Prezydent otwarcie krytykuje proponowane przez rząd ustawy oraz wetuje część z nich. W niektórych kwestiach kancelaria premiera i prezydenta potrafią mówić zgodnym głosem. Tak było w przypadku np. naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.

O relacje pomiędzy rządem a prezydentem zapytano Polaków w najnowszym sondażu. Badanie przeprowadziła pracownia Pollster na zlecenie „Super Expressu”. Jego wyniki nie pozostawiają złudzeń, co wyborcy myślą o stosunkach panujących pomiędzy Karolem Nawrockim a rządem Donalda Tuska.

Polacy ocenili relacje rządu z prezydentem

Zdecydowana większość ankietowanych relacje na linii rząd – prezydent uznało za „złe”. Taką odpowiedź wskazało 80 proc. respondentów. Przeciwną odpowiedź wybrało 20 proc. Polaków. Jedna piąta uważa, że te stosunki są „dobre”.

– Współpraca między oboma ośrodkami władzy przebiega różnie, mieliśmy lepsze i gorsze momenty. Ze strony prezydenta i premiera były różne docinki, ale widzieliśmy też udaną współpracę choćby w kwestii naszego bezpieczeństwa – ocenił dla „Super Expressu” wyniki sondażu politolog, prof. Bartłomiej Biskup.

– Polacy są jednak świadomi, że prezydent i rząd reprezentują różne obozy polityczne, stąd ocena współpracy nie wypada najlepiej. Myślę zaś, że dalsza współpraca prezydenta z rządem będzie jakoś kontynuowana, ponieważ państwo musi funkcjonować, niezależnie od tego, co politycy mówią na swój temat – dodał.

Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 11-12.10.2025 r. na próbie 1002 dorosłych Polaków.

