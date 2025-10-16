Prezydent zawetował symboliczną ustawę. Tak się tłumaczy

Prezydent Karol Nawrocki zdecydował się zawetować ustawę o nowelizacji ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Wniosek o ponowne rozpatrzenie ustawy przesłał do Sejmu. Nowelizacja uznawała etnolekt wilamowski, używany w Wilamowicach w woj. śląskim, za język regionalny w rozumieniu przepisów z 2005 roku.

W uzasadnieniu prezydent wskazał wątpliwości co do podstaw merytorycznych ustawy. Podkreślił m.in., że regulacja mogła opierać się na przesłankach symbolicznych lub politycznych, a nie naukowych. Zaznaczył również, że wymagana jest obiektywna weryfikacja danych.

Jak stwierdziła dalej głowa państwa, eksperci językoznawstwa są podzieleni. Część z nich uznaje etnolekt wilamowski za odrębny język, podczas gdy inni przypisują go do zachodniej grupy języków germańskich.

„Niektórzy z językoznawców twierdzą, że tradycyjna mowa najstarszych mieszkańców Wilamowic stanowi odrębny język, natomiast przez innych naukowców etnolekt ten jest przypisywany do zachodniej grupy języków germańskich” – napisał w uzasadnieniu swojej decyzji prezydent.

Jednocześnie Karol Nawrocki podpisał kilka innych ustaw. Wśród nich znalazła się nowelizacja Kodeksu pracy, umożliwiająca wliczanie do stażu pracy okresów przepracowanych na umowach cywilnoprawnych oraz w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej.

Prezydent podpisał również nowelizacje ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Kodeksu postępowania karnego, w tym obowiązek dołączania zdjęć do protokołu z okazania, oraz przepisy dotyczące organizacji i funkcjonowania funduszy emerytalnych.

