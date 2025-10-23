Warszawa walczy z plagą pluskiew. Odwołano lekcje

Problem pojawił się w Szkole Podstawowej nr 80 im. Mari Kownackiej przy ulicy Aspekt w warszawskiej dzielnicy Bielany. W placówce odnotowano obecność pluskiew.

– W poniedziałek 20 października rodzice dowiedzieli się od dyrekcji, że pluskwy pojawiły się w kotłowni. Jednocześnie szkoła zapewnia, że uczniowie nie mieli z nimi styczności – przekazała mieszkanka Warszawy, której bratanica uczęszcza do wspomnianej placówki.

Warszawa walczy z insektami. Odwołane lekcji w szkole

O sprawie musiał zostać powiadomiony Urząd Dzielnicy Bielany, ponieważ jest on organem nadzorującym pracę szkoły. Rzeczniczka prasowa urzędu wyjaśniła, że problem z pluskwami odnotowano m.in. w kotłowni i jednym pomieszczeniu socjalnym. Insekty miały zagnieździć się w meblach, które zostały już stamtąd usunięte.

Aby rozwiązać problem, konieczne będzie przeprowadzenie dezynsekcji. Z tego powodu dyrekcja szkoły postanowiła odwołać zajęcia szkolne na dwa dni.

– Pani dyrektor wystąpiła do burmistrza o zawieszenie zajęć dydaktycznych w dniach 27 i 28 października w celu przeprowadzenia dezynsekcji. Rodzice zostali o tym poinformowani za pośrednictwem Librusa. W tym tygodniu dzieci muszą zabrać wszystkie swoje rzeczy z szafek – przekazała Magdalena Borek.

Warszawa walczy z insektami. Odwołano lekcje

Dezynsekcja budynku zostanie przeprowadzona przez firmę zewnętrzną w weekend. W poniedziałek i wtorek szkoła będzie się przygotowywać na powrót uczniów.

Magdalena Borek dodała, że cała procedura zostanie powtórzona w weekend 8-9 listopada. Wówczas nie będzie jednak konieczności odwoływania lekcji, ponieważ szkoła przygotuje się na powrót uczniów w czasie długiego weekendu (w związku z przypadającym 11 listopada Świętem Niepodległości).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, uczniowie nie będą musieli odrabiać w weekendy odwołanych zajęć.

Czytaj też:

Burza po decyzji MEN. Nauczyciele zapowiadają strajkCzytaj też:

Masowe rezygnacje z nowego przedmiotu. Są nowe dane. To klęska MEN?