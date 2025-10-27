Polityczny powrót Andrzeja Dudy? Polacy wydali werdykt. Nowy sondaż

Na początku sierpnia 2025 r. dobiegła końca druga kadencja Andrzeja Dudy w roli głowy państwa. Na przestrzeni ostatnich miesięcy były prezydent RP skupił się na promowaniu swojej książki „To ja. Andrzej Duda”, a także przygotowywał cykl filmów o kulisach prezydentury, które są publikowane na Kanale Zero. Kilka dni temu pojawiła się informacja, że Andrzej Duda został zatrudniony przez fintech ZEN.com, gdzie objął funkcję członka rady nadzorczej.

Polacy o przyszłości Andrzeja Dudy. Ten sondaż daje do myślenia

W nowym sondażu, który dla rp.pl przeprowadził SW Research, zapytano Polaków, czy chcieliby, aby Andrzej Duda „odgrywał jeszcze jakąś rolę w polskiej polityce”. Aż 55 proc. ankietowanych odpowiedziało przecząco, a 29,3 proc. – twierdząco. 15,7 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Szczegółowe wyniki badania przedstawił Piotr Zimolzak. – Andrzej Duda nie powinien już podejmować działalności politycznej w opinii niemal sześciu na dziesięć kobiet (58 proc.) i nieco ponad połowy mężczyzn (52 proc.). Opinię tę podziela częściej niż sześciu na dziesięciu badanych po 50. roku życia (63 proc.), niemal równie często zgadzają się z nią osoby posiadające wyższe wykształcenie (62 proc.). Biorąc pod uwagę klasę miejscowości, zdanie, że Andrzej Duda powinien na stałe wycofać się z życia politycznego, najczęściej wyrażają badani z miast o wielkości od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców (62 proc.) – podsumował wiceprezes agencji badawczej SW Research.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 21-22 października. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

