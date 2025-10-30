Nowy ambasador USA już w Polsce. Jeden szczegół na nagraniu przykuwa uwagę

– Dzień dobry, cześć! Nazywam się Tom Rose i stoję tu dziś, w sercu Warszawy, jako reprezentant mojego wspaniałego prezydenta Donalda Trumpa i narodu amerykańskiego – mówi nowy szef amerykańskiej ambasady w Polsce. Na filmie widać, że słowa te wygłasza stojąc przed Kolumną Zygmunta III Wazy na placu Zamkowym – czyli w samym sercu stolicy kraju.

Dyplomata zaznaczył, że jest „przeszczęśliwy”, że już tu jest. – Nie mogę się doczekać, aby Was poznać już wkrótce – przywitał ciepło Polaków. Na profilu X US Embassy Warsaw opublikowano wpis, który zadedykowano Rose'owi. „Panie ambasadorze desygnowany Rose, witamy w Polsce!” – napisano.

Kilka słów o nowym ambasadorze USA w Polsce. Kim jest Thomas Rose?

Warto pokrótce opisać sylwetkę nowego szefa waszyngtońskiej dyplomacji w Warszawie. Dyplomata prywatnie przyjaźni się z byłym wiceprezydentem USA i republikaninem, Mike’em Pence’em.

W swojej karierze pracował m.in. w japońskiej stacji telewizyjnej, był wydawcą oraz dyrektorem generalnym dziennika „Jerusalem Post”. Prowadził też własny konserwatywny program publicystyczny w radiu Sirius XM i publikował na łamach „New York Post”. W mediach często opisywano go jako eksperta ds. Izraela i Bliskiego Wschodu.

Podczas pierwszej kadencji Trumpa pełnił funkcję starszego doradcy i głównego stratega wiceprezydenta Pence’a. Po czteroletniej przerwie, po powrocie Trumpa na urząd prezydenta, Rose został wyznaczony na stanowisko ambasadora USA w Polsce.

Nowy ambasador to zwolennik Izraela

Jego poglądy określane są jako konserwatywne – tak m.in. oceniał je magazyn „Indianapolis Monthly”. Rose jest zwolennikiem Izraela. W przeszłości krytykował prezydenta Joe Bidena za jego „propalestyńskie sympatie”.

W kontekście wojny w Ukrainie Rose opowiada się za udzielaniem pomocy Kijowowi w walce z Rosją i odrzuca narrację, że to NATO (kraje Sojuszu Północnoatlantyckiego na czele z Ameryką) ponosi odpowiedzialność za eskalację napięć między Ukrainą a Rosją.

