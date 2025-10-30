Trump ogłosił sukces po spotkaniu z prezydentem Chin. „To dla dobra całego świata”

Donald Trump podczas pięciodniowej podróży po Azji spotkał się w Korei Południowej ze swoim chińskim odpowiednikiem Xi Jinpingiem. To pierwsze takie wydarzenie od sześciu lat. – To było niesamowite spotkanie. On jest świetnym przywódcą. Doszliśmy do wniosków w wielu ważnych sprawach – przekonywał amerykański prezydent, cytowany przez BBC i CNN.

Trump o Xi Jinpingu. „Wierzę, że będzie ciężko pracował, aby powstrzymać nadchodzącą śmierć”

Trump powiedział, że USA ze skutkiem natychmiastowym obniżą cła na wszystkie chińskie towary do 10 proc., które wcześniej zostały podwyższone w odpowiedzi na napływ składników chemicznych do produkcji fentanylu do Stanów Zjednoczonych. Amerykański przywódca wyraził wiarę, że Xi Jinping „będzie bardzo ciężko pracował, aby powstrzymać nadchodzącą śmierć”. Administracja Trumpa obwiniała bowiem Pekin za utrzymywanie opioidu w USA.

Z kolei Chiny, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zaczną kupować duże ilości soi i innych produktów rolnych, co „prezydent Stanów Zjednoczonych bardzo docenił”. Trump poinformował też o rozstrzygnięciu kwestii handlu metalami ziem rzadkich, ale nie podał żadnych szczegółów. – To dla dobra całego świata. Była to sytuacja o zasięgu globalnym, a nie tylko amerykańskim. Nie ma już żadnych przeszkód ze strony Chin – mówił przywódca USA.

Trump o wojnie w Ukrainie. „Nie możemy zrobić nic więcej”

Pekin ma też rozmawiać z dyrektorem generalnym Nvidii Jensenem Huangiem ws. „wielu chipów, co ma być dobre dla Stanów Zjednoczonych”. Nie chodzi jednak o chipa Blackwell, uważanego za najlepszy chip Nvidii do sztucznej inteligencji. Trump stwierdził, że „bardzo stanowczo” omówił z Xi Jinpingiem sprawę wojny w Ukrainie i obaj zgodzili się „współpracować, aby sprawdzić, czy uda się zakończyć ten konflikt”. Jego zdaniem „nie mogą zrobić nic więcej”.

– Zgadzamy się, że strony są uwikłane w walkę i czasami trzeba pozwolić im walczyć – ocenił amerykański prezydent. Liderzy Chin i USA nie rozmawiali o zakupie ropy z Rosji i o Tajwanie. Trump w kwietniu odwiedzi Chiny, a Xi Jinping przyjedzie do Stanów Zjednoczonych „nieco później”, prawdopodobnie do Waszyngtonu lub Palm Beach na Florydzie. Amerykański przywódca spotkanie ocenił jako „ogromny sukces i wielki zaszczyt”. W skali od jednego do 10 wystawił notę „12”.

