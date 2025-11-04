Wielki powrót sprawy Buddy. „Sąd uchylił blokadę środków”

„Sąd Okręgowy w Szczecinie uchylił blokadę środków przeznaczonych na wypłatę nagród w głośnej loterii 7 AUT 2 x Budda, organizowanej przez Influi Publishing [wydawnictwo, które współpracuje z internetowymi osobowościami, w tym znanymi youtuberami – przyp. red.]. To kończy trwający prawie rok spór firmy z organami państwa i otwiera drogę do wypłaty nagród zwycięzcom. Sąd potwierdził prawidłowość procedur zastosowanych przez Influi i legalność gwarancji bankowej” – czytamy na facebookowym profilu Budda TV.

Dziennikarze otrzymali ws. komentarz od sędziego – Konrada Kujawy i obrońcy influencera – radcy prawnego Mateusza Mickiewicza.

„Świadczenie banku nie jest już majątkiem spółki”

Jak przypomina Radio ESKA, że w loterii, której finał miał miejsce w październiku 2024 roku, uczestnicy mogli wygrać m.in. luksusową willę w Zakopanem (o wartości około 2,1 miliona złotych), a także sportowe auto (ponad 1,6 mln PLN). Zanim jednak trafiły one do zwycięzców, Kamil „Budda” Labudda został zatrzymany (ten sam los spotkał też dziewięć innych osób), usłyszał zarzuty (m.in. fałszowania faktur czy prania brudnych pieniędzy) i trafił do tymczasowego aresztu. Środki przeznaczone na nagrody zostały zaś zablokowane. Hubert Kłoda – dziennikarz Kanału Zero – poinformował, że małopolska Izba Administracji Skarbowej w Krakowie musi teraz zrealizować wypłaty laureatom loterii Buddy jako ekwiwalentu za wygrane.

Sędzia Kujawa przekazał w rozmowie z „Eską”, że „Izba Skarbowa tę gwarancję bankową uruchomiła i doszło do realizacji zobowiązań wobec osób które były zwycięzcami loterii”. – Sąd uznał, że świadczenie banku nie jest już majątkiem spółki i z tego powodu nie możne zostać zajęte w toku postępowania karnego – wyjaśnił.

Przełomowa decyzja? Tak uważa obrońca Buddy

Obrońca Buddy zaznacza, że to „nie kończy postępowania”. Mickiewicz tłumaczy jednak, że jest to chwila „wyjątkowo ważna”. To ma pomóc „wywieść prawidłowość tego, o czym mówią [youtuber i jego obrona – red.] i stwierdzić, że do żadnego zabronionego czynu nie doszło” – powiedział.

