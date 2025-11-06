Pierwsza dama jest już emerytką. Jaka suma może wpływać na jej konto?

Marta Nawrocka, żona prezydenta Karola Nawrockiego, przez 18 lat pracowała w Krajowej Administracji Skarbowej oraz Służbie Celnej. W wywiadzie dla magazynu „Viva” podzieliła się zaskakującą informacją.

Pierwsza dama emerytką. Marta Nawrocka przeszła na emeryturę

– Od szóstego sierpnia, wiem, jak to brzmi, ale tak, jestem formalnie emerytką. Więc ten rozdział się już nie otworzy, choć w sercu zostaje wszystko, czego się nauczyłam. Nie wiem, czy gdy służba mojego męża dla Polski dobiegnie końca, wrócimy do Gdańska. Życie samo pisze ciąg dalszy – powiedziała w rozmowie z dziennikarzami.

Pierwsze doniesienie o możliwym przejściu na emeryturę pojawiały się w czerwcu – po wygranych wyborach prezydenckich przez Karola Nawrockiego. Podczas swojej kariery zawodowej Marta Nawrocka zajmowała się kontrolami przemysłu naftowego oraz spirytusowego. Ma również doświadczenie w walce z nielegalnym hazardem.

Osoby ubezpieczone w systemie powszechnym mogą przechodzić na emeryturę w wieku 60 lat w przypadku kobiet i 65 w przypadku mężczyzn. Funkcjonariusze skarbówki mogą skorzystać z wcześniejszych świadczeń. Do przejścia na emeryturę wystarczy im 15 lat służby. Świadczenie emerytalne dostają wtedy z Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wynosi ono 40 proc. podstawy wymiary emerytury. Każdy kolejny rok służby to dodatkowe 2,6 proc.

Emerytury według statystyk pobiera ok. 173 tys. funkcjonariuszy. Średnia wysokość świadczenia przekracza 5,5 tys. zł brutto.

18 lat służby. Wysokość emerytury Marty Nawrockiej pozostaje nieznana

Marta Nawrocka w momencie przejścia na emeryturę miała 39 lat oraz 18 lat pracy w Służbie Celno-Skarbowej. Pracowała na stanowisku młodszego eksperta – jej zasadnicze wynagrodzenie mogło wynosić pomiędzy 5,5 tys. zł brutto a 9,3 tys. zł.

Biuro prezydenta nie udzieliło „Faktowi” informacji o wysokości pobieranego przez pierwszą damę świadczenia. „Nie mieszczą się w katalogu informacji o sprawach publicznych pytania obejmujące prywatną sferę, która nie ma charakteru publicznego, i niezwiązane z funkcją, jaką pełni Pierwsza Dama Pani Marta Nawrocka” – odpowiedziano na pytanie redakcji.

