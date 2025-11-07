Warszawa strefą bez broni. Decyzja MSWiA dotyczy konkretnego dnia

W Dzienniku Ustaw pod poz. 1527 opublikowano 6 listopada 2025 r. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wprowadzające czasowy zakaz noszenia broni oraz przemieszczania jej w stanie rozładowanym na terenie Warszawy. Przepisy będą obowiązywać 11 listopada, w dniu obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

Warszawa strefą bez broni. O co chodzi?

Decyzję uzasadniono koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom uroczystości organizowanych w stolicy. Jak wskazuje MSWiA, tłumne zgromadzenia i charakter wydarzeń wymagają szczególnych środków ostrożności.

Zakaz obejmuje osoby posiadające broń zgodnie z ustawą o broni i amunicji, z wyjątkiem kilku kategorii uprawnionych. Z rozporządzenia wyłączono:

1) osoby posiadające broń na podstawie świadectwa broni wydanego następującym podmiotom:

a) przedsiębiorcom i jednostkom organizacyjnym, którzy na podstawie odrębnych przepisów powołali wewnętrzne służby ochrony, jeżeli broń jest niezbędna do wykonywania przez te służby zadań wynikających z planu ochrony,

b) przedsiębiorcom, którzy uzyskali koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, jeżeli broń jest im niezbędna w zakresie i formach określonych w koncesji,

c) urzędom, instytucjom, zakładom, przedsiębiorcom i innym podmiotom, których pracownikom broń jest niezbędna do ochrony osobistej w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków pracowniczych związanych ze szczególnym narażeniem na zamach przeciwko życiu lub zdrowiu;

2) członków misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz osób zrównanych z nimi na podstawie porozumień międzynarodowych, którzy mogą posiadać broń i amunicję na podstawie porozumień międzynarodowych lub na zasadzie wzajemności w celach:

a) ochrony osobistej,

b) łowieckich,

c) sportowych,

d) kolekcjonerskich,

e) pamiątkowych;

3) cudzoziemców niewymienionych wyżej, którzy mogą posiadać broń i amunicję, jeżeli są one niezbędne do wykonywania czynności związanych z ochroną misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, przedstawicielstw organizacji międzynarodowych, członków oficjalnych delegacji zagranicznych, a także do innych celów wynikających z porozumień międzynarodowych lub z zasady wzajemności, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów.

Nie dostosujesz się? Czeka cię grzywna bądź areszt

Jednocześnie podkreśla się, że noszenie broni, naruszające zakaz jej noszenia wprowadzony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jest czynem zabronionym określonym w art. 51 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, za który przewiduje się karę grzywny albo aresztu.

