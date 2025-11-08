Braun chce ochrony kontrwywiadowczej. „Kwestionowanie mojej wyłącznej lojalności”

Europoseł Grzegorz Braun okazał publicznie zaniepokojenie po niespodziewanym wyróżnieniu. Kontrowersyjny lider Konfederacji Korony Polskiej został w ostatnim czasie nagrodzony przez prokremlowską organizację na Białorusi. Międzynarodowa Fundacja im. Emila Czeczko wskazała polskiego polityka jako jednego z laureatów Nagrody Pokoju i Praw Człowieka.

Grzegorz Braun z nagrodą z Białorusi. To dla niego kłopot

Warto przypomnieć, że Czeczko to dezerter, który uciekł na Białoruś, a krótko później zmarł tam w niewyjaśnionych okolicznościach. Szefem propagandowej fundacji jest z kolei Dmitrij Bieliakow, były pracownik białoruskiego KGB. Jakakolwiek nagroda z takiego źródła Braunowi chluby więc nie przynosi.

Europoseł odniósł się do tej kwestii w liście do ministra koordynatora służb specjalnych, którego treść trafiła do mediów społecznościowych. Jak stwierdził, umieszczenie go w gronie laureatów zapoczątkowało „nagonkę” na jego osobę i „falę dezinformacji”.

„Uprzejmie proszę o pilne sprawdzenie i zapewnienie należytej ochrony kontrwywiadowczej, niezbędnej w mojej pracy polskiego posła do Parlamentu Europejskiego, członka stałego Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego (AFET) oraz prezesa Konfederacji Korony Polskiej (partii mającej reprezentację w Sejmie RP)” – pisał Braun.

Jak podkreślał polityk, spadająca na niego krytyka ma zakwestionować jego „wyłączną lojalność wobec własnego państwa”. „Cel wydaje się prosty do zdiagnozowania: delegitymizacja rosnącej siły opozycyjnej i defamacja jej lidera, poprzez kwestionowanie mojej wyłącznej lojalności wobec własnego państwa i narodu polskiego, a także relatywizowanie mojego pryncypialnego stosunku (nie jeden raz publicznie wyrażanego) do przysiąg i innych reguł służby wojskowej i państwowej” – zwracał uwagę.

