MEN wprowadzi nowy przedmiot obowiązkowy? Tego chcą posłowie

Grupa posłów Polski 2050 przygotowała interpelację dotyczącą nowych zajęć w polskich szkołach. Parlamentarzyści chcieliby, aby uczniowie spoza naszego kraju mieli obowiązkowe jako drugie zajęcia z języka polskiego.

Politycy przytoczyli dane z ostatniego raportu Centrum Edukacji Obywatelskiej, z którego wynika, że zaledwie 48 proc. dzieci migrantów korzysta z dodatkowych zajęć języka polskiego oferowanych w szkołach.

Nowy obowiązkowy przedmiot w polskich szkołach?

„Zajęcia te nie są obowiązkowym elementem kształcenia dla uczniów z doświadczeniem migracji i decyzje o uczestnictwie w nich pozostają w gestii rodziców tych dzieci, migrantów, którzy sami często mają problemy adaptacyjne i często nie rozumieją systemu, w którym uczą się dzieci” – czytamy w interpelacji.

„Oznacza to, że ponad połowa uczniów cudzoziemskich nie otrzymuje systemowego wsparcia językowego, mimo że ich codzienna edukacja odbywa się w języku polskim” – piszą posłowie.

„W wielu szkołach funkcjonują tzw. oddziały cudzoziemskie. Są to regularne klasy (a nie oddziały przygotowawcze), ale uczą się w nich tylko uczniowie z Ukrainy. Uczą się w nich, bo z powodu braku systemowego wsparcia nie znają wystarczająco dobrze języka polskiego, aby uczyć się w regularnych klasach” – dodają.

MEN wprowadzi nowy przedmiot obowiązkowy?

Politycy Polski 2050 zwrócili uwagę na fakt, że „wielu nauczycieli przyznaje, że słaba znajomość języka polskiego przez dzieci migrantów to jedno z najtrudniejszych wyzwań dydaktycznych i wychowawczych w procesie edukacji”.

W interpelacji zwrócono uwagę na fakt, że „jest to sytuacja zupełnie niezrozumiała: dzieci mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach, na których języka często nie rozumieją, a szkoły nie mają narzędzia systemowego, by zapewnić im adekwatne wsparcie”.

Posłowie Polski 2050 przypomnieli również, że w Instytucie Badań Edukacyjnych powstała już ekspercka grupa, która opracowała podstawę programową dla „języka polskiego jako drugiego”, co oznacza, że mamy gotowe do wdrożenia narzędzie merytoryczne i metodyczne.

Posłowie czekają na reakcję MEN

W związku z tym posłowie zwrócili się do MEN z pytaniami m.in. czy przewiduje wprowadzenie obowiązkowego przedmiotu „język polski jako drugi” oraz czy podjęto działania legislacyjne i wykonawcze, które pozwolą wdrożyć opracowaną podstawę programową do języka polskiego jako drugiego oraz przygotować szkoły do realizacji nowych zadań.

