Koniec łaskawych temperatur. Od soboty ochłodzenie

Synoptycy przedstawili najnowszą prognozę pogody, w której zapowiadają ochłodzenie. Oznacza to koniec temperatur powyżej 10 stopni Celsjusza.

Poza spadkiem temperatur mieszkańcy południowo-zachodniej Polski mogą spodziewać się silnych wiatrów. IMGW wydał ostrzeżenie dla kilku powiatów Dolnego Śląska.

Ochłodzenie w sobotę

Gwałtowne ochłodzenie nastąpi w sobotę. Po okresie słonecznych i ciepłych dni nastąpi spadek temperatury. W przyszłym tygodniu termometry w kraju nie pokażą więcej niż 10 stopni Celsjusza.

Polskę nawiedzi silny wiatr, który przyniesie zimniejszą aurę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla południowej części województwa dolnośląskiego wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przez silnymi powiewami wiatru. Alertem objęte są powiaty: zgorzelecki, lwówecki, karkonoski, kamiennogórski, wałbrzyski, kłodzki oraz ząbkowicki. Ich mieszkańcy silnego wiatru spodziewać się mogą do wieczora w piątek, 13 listopada. Porywy wiatru osiągnąć mogą prędkość 75 km/h.

W innych częściach kraju również można spodziewać się silnego wiatru. IMGW ostrzega przed porywami na wybrzeżu, obszarach podgórskich w Małopolsce, w Bieszczadach oraz na Podkarpaciu.

W najbliższych dniach najzimniej będzie na południowym wschodzie kraju. Najcieplej – w centrum, na południowym zachodzie oraz na podgórskich obszarach Sudetów – dzięki wiatrowi fenowemu. Wiatr fenowy to ciepły i suchy wiatr, wiejący z gór w kierunku dolin. W Tatrach fen nazywa się halnym.

W sobotę maksymalna temperatura wyniesie od 5 stopni (południowy wschód Polski) do 10-13 stopni Celsjusza (południe kraju).

Wtorek najzimniejszym dniem w przyszłym tygodniu

W niedzielę będzie chłodniej. Na Suwalszczyźnie termometry pokażą maksymalnie 3 stopnie, w centrum – 9 stopni, a na południowych wschodzie – 11. Kolejny tydzień to dalsze ochłodzenia. W poniedziałek 17 listopada temperatur w Polsce nie osiągnie 10 stopni.

Synoptycy spodziewają się, że najzimniej będzie we wtorek. W rejonach podgórskich Małopolski temperatura nie przekroczy -3 stopnie. Na pozostałym obszarze kraju spodziewać się można 3-6 stopni Celsjusza.

