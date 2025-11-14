Polacy ufają Nawrockiemu? Wyniki tego sondażu ujawniają prawdę
Dodano: 
Karol Nawrocki
Karol Nawrocki Źródło: PAP / Leszek Szymański
Jakim zaufaniem obywateli Rzeczypospolitej Polskiej cieszy się dziś prezydent Karol Nawrocki? CBOS przeprowadził nowe badanie. Oto wyniki.

Centrum Badania Opinii Społecznej przedstawiło wyniki najnowszego sondażu zaufania. Eksperci pracowni postanowili sprawdzić, jak duży procent Polaków czuje się bezpiecznie, gdy najwyższy urząd państwowy znajduje się w rękach polityka popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość.

Jak przypomina Polska Agencja Prasowa, dzisiaj – czyli w piątek (14 listopada) – mija 100 dni od zaprzysiężenia Nawrockiego na prezydenta. Pod koniec sierpnia – około dwa tygodnie po tym, gdy były prezes Instytutu Pamięci Narodowej stanął przed Zgromadzeniem Narodowym i wypowiedział słowa przysięgi – społeczne zaufanie do jego osoby oscylowało wokół 52%.

Czy po ponad trzech miesiącach prezydentury jest ono jeszcze większe? A może opadło? CBOS postanowił to sprawdzić.

Takim zaufaniem obywateli cieszy się dziś Karol Nawrocki

Podsumowanie sondażu przedstawione zostało w najnowszej depeszy PAP. Badanie CBOS pokazuje, że szef IPN-u cieszy się jeszcze większym zaufaniem społeczeństwa. Ma je do niego 57% respondentów. Po drugiej stronie znajdują się jednak ci, którzy niekoniecznie czują się bezpiecznie, gdy Nawrocki jest prezydentem i m.in. zwierzchnikiem sił zbrojnych – tak zadeklarowało 26% osób.

A jak działania Nawrockiego oceniane są przez Polaków? Na to pytanie odpowiada z kolei sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (przeprowadzony dla dziennika „Rzeczpospolita”). „Czy przez pierwsze 100 dni urzędowania Karol Nawrocki sprawdził się jako prezydent?” – usłyszeli przez słuchawkę wytypowani respondenci.

Odpowiedzi „tak” udzieliło 55,8% z nich (w tym „zdecydowanie tak” 37,4%, a „raczej tak” 18,4%). „Nie” zaś – 30,8% (w tym „zdecydowanie nie” – 17,9% i „raczej nie” – 12,9%). Jeśli chodzi o zwolenników obozu rządzącego, czyli Koalicji 15 Października (elektorat Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Polski 2050 i Lewicy), pozytywnie o prezydenturę polityka popieranego przez PiS oceniło zaledwie 12% osób.

Źródło: PAP / RP.pl