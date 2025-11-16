Drastyczne ochłodzenie w Polsce. Na termometrach dwucyfrowy mróz

Przed nami kilka dni ze sporym ochłodzeniem. Tak niskich temperatur jeszcze w tym sezonie nie było. Najbardziej odczuwalne spadki temperatur zapowiadane są nocami – zdaniem meteorologów w niektórych częściach kraju zobaczymy na termometrach nawet kilkanaście stopni poniżej zera.

Prognoza pogody. Nad Polskę nadciąga fala mrozów

Pierwsze tygodnie listopada przynosiły w Polsce anomalie dodatnie, z temperaturami wyraźnie przekraczającymi średnią z ostatnich trzech dekad. W ostatnim czasie widać jednak wyraźny zwrot w kierunku chłodniejszej aury i wszystko wskazuje na to, że druga część miesiąca może okazać wyjątkowo zimna.

W nocy z 15 na 16 listopada arktyczne powietrze szczególnie dało się we znaki mieszkańcom północnych regionów, gdzie przy powierzchni ziemi lokalnie zanotowano nawet -9 stopni Celsjusza.

Niestety meteorolodzy mają dla nas bardzo złe wieści – nie przewidują w najbliższym czasie żadnego wyraźnego ocieplenia. W ciągu dnia temperatura będzie dochodzić najwyżej do 3–7 kresek, natomiast przy nocnych przejaśnieniach należy liczyć się z wyraźnym spadkiem poniżej zera.

Dwucyfrowy mróz w Polsce. Tak zimno dawno nie było!

Najzimniej zapowiadają się noce z wtorku na środę (18/19 listopada) oraz ze środy na czwartek (19/20 listopada). Na południu kraju temperatura może wówczas spaść do około -10 stopni, a w rejonach podgórskich na termometrach ma się pojawić nawet – 12 kresek.

Na pozostałym obszarze Polski prognozuje się około -5 do -7 stopni Celsjusza. Trzeba jednak zaznaczyć, że wszystko zależy od zachmurzenia – podane wartości dotyczą lokalizacji, gdzie niebo będzie bezchmurne.

Chłód ma pozostać z nami również w drugiej części tygodnia. W ciągu dnia termometry mogą wskazywać zaledwie nieznacznie powyżej zera, natomiast większa ilość chmur powinna sprawić, że noce będą już nieco łagodniejsze, z przymrozkami o mniejszym nasileniu.

