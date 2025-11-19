Nawrocki wystąpił z nową inicjatywą. Znamy szczegóły

Rzecznik Karola Nawrockiego ogłosił, że w piątek 5 grudnia o godzinie 10 w Pałacu Prezydenckim zostanie zorganizowany specjalny szczyt medyczny. – Na wydarzenie zostaną przede wszystkim zaproszone organizacje zrzeszające lekarzy, środowiska medyczne z całego kraju, minister zdrowia – poinformował Rafał Leśkiewicz.

Nawrocki zwołał szczyt medyczny. Znamy szczegóły

Jak dodawał, szczyt medyczny ma na celu poznanie sytuacji w polskiej służbie zdrowia od strony lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych i wszystkich tych, którzy na co dzień dbają o zdrowie Polaków.

– Szczyt medyczny będzie pierwszym punktem działań Karola Nawrockiego. Po tym szczycie zapewne powstaną rekomendacje, mapa drogowa, która ma się przyczynić – albo przede wszystkim zmusić – rządzących do tego, by znaleźli środki finansowe na naprawę sytuacji w polskim lecznictwie – wyliczał.

O zorganizowanie spotkania „w obliczu narastających zagrożeń dla funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce i braku możliwości dialogu z Ministerstwem Zdrowia” apelował do Donalda Tuska i Karola Nawrockiego szef samorządu lekarskiego. Prezydent spotkał się z Łukaszem Jankowskim w środę 19 listopada.

„Prezydent wysłuchał przedstawionej oceny funkcjonowania systemu i propozycji rozwiązań. Wśród głównych problemów wymieniono niedofinansowanie i brak spójnej strategii reformy służby zdrowia w Polsce” – przekazała Kancelaria Prezydenta.

Karol Nawrocki i Rada Gabinetowa

Wcześniej pojawiały się sugestie, że Karol Nawrocki mógłby się zdecydować na zorganizowanie Rady Gabinetowej w sprawie sytuacji w służbie zdrowia.

Pierwszy sygnał o możliwości zwołania Rady Gabinetowej w temacie sytuacji w służbie zdrowia popłynął od rzecznika prezydenta. Rafał Leśkiewicz w rozmowie z Radiem Zet podkreślał, że „głowa państwa jest mocno zaniepokojona sytuacją i oczekuje załatwienia tej sprawy przez rząd a przede wszystkim znalezienia środków na pokrycie zadłużenia szpitali”. Współpracownik Karola Nawrockiego dodawał, że zwołanie Rady Gabinetowej nie jest wykluczone.

