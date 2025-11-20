O działaniach podjętych wobec przebywającego wciąż na Węgrzech Zbigniewa Ziobry jako pierwsza poinformowała Polska Agencja Prasowa. Prowadzący śledztwo prokurator postanowił, że nieruchomości posła PiS obciążone zostaną hipoteką przymusową, a jego rachunek bankowy będzie zajęty.

Prokuratura zabezpieczyła majątek Zbigniewa Ziobry

— Zabezpieczenie majątkowe ma zapewnić wykonalność przyszłych orzeczeń sądowych o charakterze majątkowym, takich jak grzywna, obowiązek naprawienia szkody, przepadek, zwrot korzyści, poprzez uniemożliwienie podejrzanemu wyzbycia się, obciążenia lub ukrycia majątku – wyjaśniał prok. Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej.

Jak dowiadujemy się w czwartek 20 listopada, decyzję o zabezpieczeniu majątkowym w tej sprawie podjęto już 12 listopada. Prokurator Nowak przypomniał, że opisywane tutaj działania mógł podjąć na mocy art. 291 par. 1 Kodeksu postępowania karnego. Przepis ten zakłada, że w razie zarzucenia podejrzanemu popełnienia przestępstwa, za które można orzec grzywnę lub środek kompensacyjny, prokurator może z urzędu zabezpieczyć wykonanie tego orzeczenia na mieniu podejrzanego. Warunkiem jest tutaj istnienie uzasadnionej obawy, że bez takiego zabezpieczenia jego wykonanie będzie niemożliwe lub znacznie utrudnione.

Jak tłumaczy prokuratura, w omawianej sprawie szkoda wynosi co najmniej 143 mln złotych, a za zarzucane czyny grożą sankcje finansowe. W ocenie śledczych zachodzi też uzasadniona obawa, że zabezpieczenie wykonania orzeczenia może być niemożliwe lub istotnie utrudnione. — Obawa ta wynika z wysokiej wartości szkody w zestawieniu z możliwościami finansowymi podejrzanego — wyjaśniał prok. Nowak. Byłemu ministrowi na decyzję prokuratury przysługuje zażalenie do sądu.

Fundusz Sprawiedliwości w centrum zarzutów

Zgodnie z komunikatem Prokuratury Krajowej, zarzuty wobec byłego ministra dotyczą działań z lat 2017-2023, związanych z zarządzaniem Funduszem Sprawiedliwości.

Byłemu ministrowi przypisuje się między innymi: przekraczanie uprawnień, niedopełnianie obowiązków, ręczne sterowanie konkursami, dopuszczanie do podpisywania umów przez osoby nieuprawnione, tolerowanie nieprawidłowego przyznawania środków oraz ukrywanie dokumentów.

Jak podkreślono w komunikacie PK, „działania te miały na celu osiąganie korzyści politycznych i majątkowych oraz godziły w interes publiczny”.

