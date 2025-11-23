Najlepsza pierwsza dama, uwzględniono Nawrocką. Polacy nie mieli wątpliwości w sondażu

Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna sprawdził na zlecenie WP, która z pierwszych dam zdaniem Polaków najlepiej pełniła rolę swoje obowiązki. Na czele sondażu znalazła się Jolanta Kwaśniewska, którą wskazało aż 55 proc. ankietowanych. W badaniu uwzględniono również Martę Nawrocką, która z wynikiem 18 proc. zajęła drugą pozycję. Podium przypadło Marii Kaczyńskiej, którą wskazało 12 proc. respondentów.

Na czwartym miejscu uplasowała się Agata Kornhauser-Duda, którą doceniło osiem proc. internautów. Danuta Wałęsa zyskała przychylność czterech proc. uczestników badania, a sondaż z wynikiem trzech proc. zamknęła Anna Komorowska. Badanie zrealizowano w dniach 13 – 14 listopada 2025 roku metodą wywiadów internetowych (CAWI). Próba wyniosła 1 050 osób.

Marta Nawrocka za Jolantą Kwaśniewską w sondażu na najlepszą pierwszą damę. Polacy zabrali głos

Wynik Marty Nawrockiej może zaskakiwać, biorąc pod uwagę, że 14 listopada minęło 100 dni od momentu zaprzysiężenia jej męża na prezydenta. Z innego badania Wirtualnej Polski wynika z kolei, że pierwszą damę „zdecydowanie” lub „raczej” w sumie pozytywnie oceniło 54 proc. uczestników sondażu. Przeciwnego zdania było łącznie 15 proc. ankietowanych. Aż 31 proc. osób wybrało jednak opcję „nie wiem / trudno powiedzieć”.

Nawrocka w ostatnim czasie zainaugurowała cykl spotkań pod hasłem „Hejt? Nie, dziękuję!”. Pierwsze z nich odbyło się w prezydenckiej rezydencji na Zamku w Wiśle. W warsztatach „Hejt OFF – Słowa Mają Moc!” wzięły udział dzieci z Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 2 w Wiśle. Celem programu jest podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży na temat zjawiska hejtu, jego skutków emocjonalnych i prawnych oraz nauka tego, jak przeciwdziałać przemocy słownej w życiu codziennym i Internecie.

