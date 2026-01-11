Rekordowe darowizny na PiS. Lista polityków ujawniona

Jarosław Kaczyński chcąc ugasić wewnętrzne spory w PiS, zwołał na 7 stycznia pilne spotkanie władz partii. Tego samego dnia odbyło się również zebranie całego klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości.

Z ustaleń dziennikarzy Onetu wynika, że spora część wystąpienia prezesa PiS podczas spotkania klubu w Sękocinie była poświęcona kwestii jedności w partii i konieczności zażegnania sporów.

Kto wpłaca na PiS? Lista nazwisk ujawniona

Ponadto, w trakcie spotkania Henryk Kowalczyk miał ponadto przypomnieć o konieczności opłacania składek. Po tej prośbie z sali zaczęły dobiegać okrzyki „Nazwiska!” „Nazwiska!”. Skarbnik PiS nie zdecydował się na ujawnienie nazwisk dłużników jednak zapowiedział, że jeśli opłaty się zostaną uregulowane, to przy następnej okazji na pewno to zrobi.

Gdy weźmiemy pod lupę rejestr wpłat na partię okazuje się, że na liście widniało wówczas 1431 nazwisk. Aktualnie jest ich zaledwie 209. Henryk Kowalczyk tłumaczył w rozmowie z „Faktem”, że nie jest to pełne zestawienie przelewów, ponieważ wpisywane są tam tylko kwoty darowizn powyżej 10 tys. złotych (przykładowo, jeśli ktoś wpłaci 12 tys. zł, w rejestrze widzimy tylko 2 tys. zł).

Wpłaty na konto PiS. Kto dał najwięcej?

Jak się okazuje, najwyższe przelewy na konto PiS trafiają od europosłów. Patrząc na listę darowizn w 2025 roku, Patryk Jaki przelał łącznie w trzech turach nadwyżkę w wysokości 60 tys. zł. Nieco mniej – 55 tys. zł przekazała Marlena Maląg, która wpłaty realizowała co miesiąc. Tobiasz Bocheński i Jacek Ozdoba zasilili partyjną kasę nadwyżkami w wysokości po 50 tys. zł.

O 5 tys. zł mniej przekazał Daniel Obajtek. Z kolei po 30 tys. zł nadwyżek wpłacili Joachim Brudziński i Kosma Złotowski. W zestawieniu pojawiły się także nazwiska Anny Zalewskiej, Andrzeja Adamczyka oraz Włodzimierza Tomaszewskiego.

Henryk Kowalczyk wyjaśnił, że Jarosław Kaczyński jeszcze w 2024 roku wysłał z zapasem ok. 20 tys. zł.

