Burza po spotkaniu Nawrockiego z kibicami. Awantura w programie na żywo

Ostatnie weta Karola Nawrockiego m.in. do ustawy cyfrowej, która miała wprowadzić w Polsce unijny Akt o usługach cyfrowych, była jednym z głównych tematów politycznej dyskusji w programie „7. Dzień Tygodnia”.

Karol Nawrocki i „Dragon” na Jasnej Górze

Poseł Lewicy Tomasz Trela tłumaczył, że brak podpisu prezydenta pod ustawą oznacza, że w sieci dalej będą mogły być prowadzone różnego rodzaju patostreamingi. – Ja się w sumie nie dziwię, bo jeżeli prezydent był wczoraj z kibolami, z bandytami na Jasnej Górze, to ja się nie dziwię, że on do tego środowiska uderza – grzmiał parlamentarzysta nawiązując do pielgrzymki kibiców na Jasną Górę.

Z ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że wśród osób, które spotkały się z Karolem Nawrockim był m.in. Tomasz P. ps. „Dragon”, szef gangu kiboli z Białegostoku, który ma na swoim koncie liczne wyroki. Nagranie z serdecznym przywitaniem polityka z kibicem szybko zniknęło z social mediów.

twitter

Awantura Lewicy z Konfederacją. Poszło o Nawrockiego

Tymczasem uwaga Tomasza Treli wyraźnie wzburzyła Łukasza Rzepeckiego. – To są polscy patrioci, nie kibole. Nie dziwię się, że przegrywacie jedne wybory prezydenckie za drugimi - komentował polityk Konfederacji, który domagał się przeprosin dla fanów piłki nożnej. – Niech pan przeprosi polskich kibiców, pan ich obraża. Najpierw obraża pan Konfederację, że jesteśmy brunatni... – apelował.

– Bo jesteście brunatni – wtrącił polityk Lewicy. W odpowiedzi usłyszał, że Konfederacja to patriotyczna partia, dla której polskie sprawy są najważniejsze.

Awanturę między politykami próbował uspokoić prowadzący program Andrzej Stankiewicz. – Nie pozwolę obrażać polskich kibiców, polskich patriotów, a nie kiboli. Kibolem to pan jest politycznym – kontynuował Łukasz Rzepecki.

Kontrowersje wokół pielgrzymki kibiców

Po kolejnej próbie zwrócenia uwagi przez dziennikarza, stwierdził, że nie pozwoli na siebie krzyczeć. – Tomasz Trela cały czas obraża. Najpierw Konfederację obraził, byłem spokojny, wytrzymałem, ale nie polskich kibiców – dodawał przedstawiciel Konfederacji.

– Tam byli kibole, tam nie byli kibice, tzw. pikniki, którzy chodzą z całymi rodzinami na stadiony i kibicują. Tam pojechali przedstawiciele klubów piłkarskich i do takich środowisk uderza Karol Nawrocki. Będę mówił o tym bardzo twardo, a was będę nazywał brunatną Konfederacją, brunatną prawicą – mówił Andrzej Stankiewicz do Łukasza Rzepeckiego.

– Jeśli wśród ludzi, którzy byli na Jasnej Górze z prezydentem, są przestępcy stadionowi, to wy jesteście rządem, macie policję, MSW, prokuraturę, ścigajcie ich – to z kolei słowa, które skierował do Tomasza Treli.

Czytaj też:

Tak Tusk przeżywał zwycięstwo Polaków. To nagranie podbija siećCzytaj też:

Nawrocki objął patronat nad slalomem. Na trasie… Duda