Nowa partia środowiska Sławomira Mentzena. Jej nazwa nawiązuje do „Gwiezdnych wojen”

„Gwiezdne wojny: Imperium kontratakuje” to sequel uwielbianej przez entuzjastów sagi science-fiction (sci-fi). Elektorat partii, której prezesem jest Sławomir Mentzen, zdaje sobie sprawę, że jej nazwa – Nowa Nadzieja – wzięła się od pierwszego filmu Lucasa, który dekady temu zmienił oblicze światowej kinematografii.

Środowisko zgromadzone wokół lidera prawicowej koalicji Konfederacja Wolność i Niepodległość najwyraźniej podziela jego podejście, by przy wyborze nazewnictwa inspirację czerpać z popkultury. Stąd też wspomniane na wstępie drugie dzieło reżysera, uważanego przez wielu jego zwolenników na całym świecie za postać wybitną, zostało użyte w procesie rejestracji w Sądzie Okręgowym w Warszawie na początku stycznia 2025 roku. Tak oto na polską scenę polityczną zawitało nowe ugrupowanie.

O szczegółach sprawy napisała redakcja „Rzeczpospolitej”.

Nowa partia ludzi Mentzena. Prezes Imperium Kontratakuje zabrał głos

Dziennik podaje, że w strukturach Imperium Kontratakuje (IK) nie wymieniono posła Mentzena, jednak figurują tam osoby z jego bliskiego otoczenia – m.in. działacz Szymon Śmierciak. Jako prezesa wskazano Wojciech Machulskiego, który na co dzień jest rzecznikiem prasowym NN.

Dlaczego ludzie zgromadzeni wokół Mentzena zdecydowali się na taki krok? Nie wiadomo. Są pewne poszlaki – m.in. twierdzenia Państwowej Komisji Wyborczej o niezłożeniu przez Nową Nadzieję sprawozdania finansowego za rok 2024, co doprowadziło do wykreślenia podmiotu politycznego z rejestru sądowego. Ugrupowanie odwołało się od tej decyzji.

Szef nowej partii o przykuwającej uwagę pasjonatów kinematografii nazwie powiedział redakcji źródła, że IK powstała w celach technicznych. Środowisko Mentzena brało pod uwagę scenariusz, że NN zostanie wykreślona, więc – w razie czego – istnieje możliwość przeniesienia struktur.

