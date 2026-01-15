MEN ma nowy plan dla szkół. Uczniowie przez tydzień nie będą mieć lekcji

Karol Nawrocki nie podpisał przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej reformy oświaty. Resort Barbary Nowackiej nie składa jednak broni.

– Weto nie zatrzyma zmian, które są potrzebne polskiej szkole. Tam, gdzie to możliwe, będziemy je wprowadzać rozporządzeniami, choćby poprzez aktualizację podstaw programowych. Chcemy, aby rozwiązania, które dziś funkcjonują jako dobra praktyka w najlepszych szkołach, stały się powszechnym standardem w całym systemie – np. doświadczenia edukacyjne – tłumaczyła Katarzyna Lubnauer, wiceszefowa MEN.

MEN zapowiada zmiany w szkołach. Tydzień nauki w nowej formule

W Rządowym Centrum Legislacji opublikowano 7 stycznia projekt rozporządzenia dotyczący planu nauczania w szkołach podstawowych. Jeden z zapisów dotyczy tzw. tygodnia projektowego.

W jego trakcie uczniowie, wspierani przez nauczyciela, wspólnie wybiorą temat projektu i określą warunki jego realizacji. Pomysł zakłada współpracę uczniów nie tylko w obrębie jednej klasy, ale również między klasami oraz między rocznikami.

MEN tłumaczy, że „inicjatywa ma na celu zwiększenie nacisku na rozwijanie u uczniów praktycznych umiejętności, a także rozwijanie umiejętności interpersonalnych”.

Reforma MEN. Kiedy tydzień projektowy w szkołach?

W rozporządzeniu podkreślono, że szczegółowy termin i sposób organizacji w szkole tygodnia projektowego określa dyrektor placówki w porozumieniu z radą pedagogiczną. Wychowawcy powinni podać uczniom daty na początku roku szkolnego. Szczególnie, że pomysł MEN zakłada, że w czasie tygodnia projektowego nie będą mieli normalnych lekcji.

Po tym, jak informacja o tygodniu projektowym pojawiła się w rozporządzeniu, wielu nauczycieli sugerowało, że tydzień projektowy mógłby się odbywać w listopadzie. W odpowiedzi część rodziców podkreśliła, że jest to miesiąc, kiedy uczniowie są już mocno zmęczeni.

– Jeżeli rada pedagogiczna tak zdecyduje, to tydzień projektowy będzie w listopadzie. Rzeczywiście chodzi nam o to, by dzieci oderwać trochę od ławek, zaproponować inną formę pracy, by uczyły się pracować w zespole, ale też wykorzystywać wiedzę z kilku dziedzin. Ale termin będzie decyzją szkół – zapewniła Katarzyna Lubnauer.

Zmiany mają zostać wprowadzone od 1 września 2026 roku.

