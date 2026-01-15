Sensacyjne odejście „żelaznego generała”. W kuluarach huczy od pytań
Gen. Arkadiusz Szkutnik
Gen. Arkadiusz Szkutnik Źródło: PAP / Grzegorz Momot
Gen. Arkadiusz Szkutnik niespodziewanie odchodzi z armii z powodu problemów zdrowotnych. Pojawiły się pytania, czy uda się zastąpić tak doświadczonego dowódcę.

Generał dywizji Arkadiusz Szkutnik kilka miesięcy temu został wyznaczony na drugą kadencję dowódcy elitarnej 18. Dywizji Zmechanizowanej. Pod koniec 2025 r. niespodziewanie pojawiła się pogłoska o jego odejściu. – Tak, potwierdzam. Podjąłem świadomą decyzję o pożegnaniu z mundurem po blisko 40 latach służby dla dobra ojczyzny. Niestety problemy zdrowotne nie pozwalają mi dalej wykonywać obowiązków, na poziomie którego oczekuję sam od siebie – powiedział Onetowi.

Gen. Szkutnik zapewnił, że nie chodzi o politykę lub kwestie personalne. Przekonywał, że „pozostaje w gotowości służyć radą i doświadczeniem wszędzie tam, gdzie mogłoby to przynieść pożytek armii i Polsce”. „W środowisku wojskowym pojawiają się głosy o jego zmęczeniu i problemach zdrowotnych, ale też o różnicach wizji rozwoju armii na najwyższych szczeblach dowodzenia” – czytamy.

Gen. Arkadiusz Szkutnik odchodzi z armii

Wśród wojskowych pozostających w służbie pojawił się niepokój, a w kuluarach huczy od pytań, czy uda się go zastąpić. Jak podkreślono „szkolenie generała o takim profilu trwa dekady i kosztuje miliony złotych, ale jego realna wartość na polu walki jest nie do przecenienia”. Chodzi o myślenie „szybciej niż przeciwnik”. Inni generałowie, oficerzy i osoby z otoczenia gen. Szkutnika wypowiadają się o nim w samych superlatywach. Cieszył się też ogromną sympatią żołnierzy na granicy.

Gen. Szkutnik doświadczenie zdobywał na misjach w Kosowie, Iraku i Afganistanie. Służył m.in. w elitarnej 6. Brygadzie Kawalerii Pancernej. Od 1 sierpnia 2024 r. do 31 stycznia 2025 r. dowodził operacją „Bezpieczne Podlasie”. Pod jego okiem uszczelniono zaporę, wprowadzono nowoczesną elektronikę i zwiększono mobilność patroli. Zacieśniono też współpracę wojska ze Strażą Graniczną i Policją.

Polscy żołnierze w Ukrainie? Były ambasador wbrew politykom: „Zyskalibyśmy”

Źródło: Onet.pl