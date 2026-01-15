Weszli do domu i znaleźli dwa ciała. Nie żyje seniorka i jej syn

Członkowie rodziny zmarłych, zaniepokojeni brakiem kontaktu z ich strony postanowili sprawdzić, co się z nimi dzieje. Weszli do domu, a ich oczom ukazał się koszmarny widok – ciała starszej kobiety i jej syna.

Jak informuje RMF FM, po tym odkryciu niezwłocznie wezwali na miejsce służby. Policjanci rozpoczęli wyjaśnianie okoliczności zdarzenia.

Będzie sekcja zwłok. Przyniesie odpowiedzi na kluczowe pytania

Ze wstępnych ustaleń wynika, że do śmierci matki i syna nie przyczyniły się osoby trzecie. Zaplanowano sekcję zwłok. Badanie ma ujawnić przyczynę śmierci obojga zmarłych.

Na miejscu pracują służby pod nadzorem prokuratury. Prowadzone jest policyjne postępowanie, mające na celu wyjaśnić okoliczności dramatycznego zdarzenia.

Czytaj też:

Mróz zbiera śmiertelne żniwo. Wnuczka znalazła ciało babciCzytaj też:

Makabra w małej wsi. Trzy ciała w aucie, sołtys ujawnia szczegóły