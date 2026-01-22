Nadciąga odwilż, mrozy ustąpią. Jest jednak jeden haczyk

Garść dobrych wieści dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej ma Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowy Instytut Badawczy – jest to bowiem zapowiedź wyczekiwanej przez większość odwilży.
Do Europy Środkowej, w kierunku kraju, zmierzają masy ciepłego powietrza.
Niż baryczny na nowo rozda karty
Jak podaje Polsat News, wyż, który dyktuje warunki, wkrótce odejdzie – to oznacza z jednej strony słonecznej aury, ale i niskich temperatur. Jego miejsce zajmie niskie ciśnienie atmosferyczne.
– Niż [baryczny – przyp. red.] będzie miał coraz większy wpływ na pogodę – obejmie on południową i południowo-zachodnią część kraju – poinformowała synoptyczka Agnieszka Prasek, której wypowiedź zacytowała redakcja stacji. Na obszarach Polski, które wskazane zostały przez rzeczniczkę prasową IMGW, można sytuacja będzie najlepsza – w podanych lokalizacjach termometry pokażą najwyższe wartości, nawet trzy stopnie Celsjusza. Chodzi jednak o koniec tego i początek ostatniego tygodnia stycznia.
A na północy i północnym wschodzie? Niestety dalej mróz. W najbliższych dniach temp. spadną od -7 do nawet -9℃.
To jednak nie wszystko – Polacy mogą spodziewać się, że jutro (czyli w piątek – 23 stycznia) na ziemi wyląduje śnieg, deszcz – lub jeden i drugi rodzaj opadu w tym samym momencie. Taka sytuacja – jak wynika z prognozy synoptycznej IMGW – utrzymywała się będzie w niektórych częściach kraju do końca następnego tyg.
Co czeka nas potem? IMGW opublikował długoterminową prognozę pogody
A jak sytuacja przedstawiała będzie się w drugim miesiącu 2026 roku?
Z długoterminowej prognozy wynika, że w lutym, w całej Polsce, średnia miesięczna temp. powinna oscylować w ramach wieloletniej normy (była więc spodziewana). Jeśli chodzi o sumy opadów – tylko na Wybrzeżu Polski zaobserwowano zmianę, gdy porówna się ich ilość pomiarów dokonanych w przeszłości.
