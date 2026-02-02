Rusza kwalifikacja wojskowa. Obejmie blisko ćwierć miliona Polaków

Sztab Generalny Wojska Polskiego opublikował w poniedziałek komunikat prasowy dotyczący kwalifikacji wojskowej 2026. Rozpoczęła się ona dzisiaj – 2 lutego. Weźmie w niej udział blisko 250 tysięcy os., które otrzymały lub otrzymają listy z wezwaniem.

„To formalny obowiązek, który nie jest powołaniem do służby – służba w wojsku pozostaje dobrowolna i odbywa się na wniosek kandydata” – przypomniał SGWP. Przedstawiciele sił zbrojnych poinformowali, że proces potrwa do 30 kwietnia.

„Dla wielu młodych osób jest to pierwszy symboliczny krok dorosłości, pokazujący odpowiedzialność za wspólnotę i bezpieczeństwo państwa. Dla niektórych może być też początkiem decyzji o przyszłej karierze wojskowej” – zwrócili się do mężczyzn i kobiet, które także wezmą w 2026 r. udział w kwalifikacji.

Kwalifikacja wojskowa 2026. Kogo dotyczy? Jaki ma przebieg?

Kto musi spełnić obowiązek i stawić się na wezwanie – według przepisów polskiego prawa? Sztab generalny przypomniał, że dotyczy to mężczyzn urodzonych w 2007 r. (a także starsze roczniki: 2002–2006), którym nie przyznano jeszcze kategorii zdolności. Chodzi też o os., które zostały wcześniej uznane za czasowo niezdolne do pełnienia służby.

Wojsko wymienia również kobiety z kwalifikacjami (kompetencjami) przydatnymi w wojsku (m.in. medycznymi, psychologicznymi czy teleinformatycznymi). Dotyczy to także ochotników od 18 do 60 roku życia z wciąż nieuregulowanym stosunkiem do służby.

Jaki przebieg ma kwalifikacja? Podczas spotkania sprawdzana jest tożsamość, przeprowadzane są badania lekarskie i psychologiczne, a dane trafiają do wojskowej ewidencji – poinformowało SGWP. Oprócz tego uczestnicy otrzymają informację o tym, że mogą zgłosić się, by pełnić dobrowolną służbę lub wziąć udział w szkoleniach.

