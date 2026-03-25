RMF FM z fatalną pomyłką. Pomylili prom... z astronomem

Finałowa Gala MocArtów odbyła się 24 marca 2026 r. Internauci oraz słuchacze RMF Classic wybrali faworytów w czterech prestiżowych kategoriach, oraz przyznali nagrodę specjalną „Bo Warto”. Niestety nie obyło się bez ogromnej pomyłki.

Za co przyznawane są nagrody RMF FM?

W kategorii Muzyka Filmowa Roku zwyciężyła Hania Rani za ścieżkę dźwiękową do filmu „Wartość Sentymentalna”. W kategorii Mocna Rzecz w Sieci triumfowała Kasia Gandor i jej popularnonaukowy profil.

Człowiekiem Roku 2025 został Andrzej Bargiel – wybitny sportowiec, himalaista i narciarz wysokogórski.

Po kilkuletniej przerwie do plebiscytu powróciła Nagroda Specjalna „Bo wARTo!”. Wyróżnienie w wysokości 10 tysięcy euro trafiło do Agaty Turkot, za rolę w filmie Wojtka Smarzowskiego „Dom dobry”.

Wydarzenie Roku czyli ogromna wpadka

Zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej RMF FM, wydarzeniem Roku 2025 została premiera serialu „Heweliusz” w reżyserii Jana Holoubka. Niestety dalsza część treści, ujawnia, że autor tekstu nawet nie wie, o czym jest serial „Heweliusz”.

Na stronie internetowej czytamy, że „serial opowiada o losach wybitnego astronoma, łącząc historyczną prawdę z nowoczesnym językiem filmowym. To projekt, który zachwycił zarówno krytyków, jak i szeroką publiczność, stając się jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych minionego roku”.

Heweliusz to historia promu, nie astronoma

„Heweliusz” to polski prom pływający kiedyś po Morzu Bałtyckim. W 1993 r. doszło do ogromnej katastrofy. Jednostka zatonęła w trakcie rejsu ze Świnoujścia do Ystad w trakcie potężnego sztormu, który miał siłę 12 stopni w skali Beauforta.

Ostatnim kapitanem Heweliusza był Andrzej Ułasiewicz, który zginął w czasie katastrofy. Łączny bilans ofiar to 56 osób – 36 pasażerów oraz 20 marynarzy. Wokół wyjaśnienia przyczyn katastrofy w późniejszych latach nastąpiło mnóstwo kontrowersji. Mimo upływu lat w sprawie nadal pozostaje mnóstwo znaków zapytania.

Plebiscyt MocArty RMF Classic

Plebiscyt MocArty RMF Classic od lat udowadnia, że sztuka nie ma granic. Od 2010 roku łączy światy wielkich mistrzów z popkulturą, nagradzając najbardziej inspirujące osobowości minionych 12 miesięcy. To wyróżnienie dla tych, którzy wyznaczają trendy i zmieniają rzeczywistość – od artystów, przez naukowców i społeczników, aż po mistrzów sportu.

