RMF FM z fatalną pomyłką. Pomylili prom... z astronomem
RMF FM z fatalną pomyłką. Pomylili prom... z astronomem

„Heweliusz”
„Heweliusz” Źródło: Netflix / Robert Pałka
W RMF FM 24 marca 2026 r. odbyła się gala MocArtów. Wydarzeniem roku okrzyknięto premierę serialu „Heweliusz.” Nie obyło się bez ogromnej wpadki.

Finałowa Gala MocArtów odbyła się 24 marca 2026 r. Internauci oraz słuchacze RMF Classic wybrali faworytów w czterech prestiżowych kategoriach, oraz przyznali nagrodę specjalną „Bo Warto”. Niestety nie obyło się bez ogromnej pomyłki.

Za co przyznawane są nagrody RMF FM?

W kategorii Muzyka Filmowa Roku zwyciężyła Hania Rani za ścieżkę dźwiękową do filmu „Wartość Sentymentalna”. W kategorii Mocna Rzecz w Sieci triumfowała Kasia Gandor i jej popularnonaukowy profil.

Człowiekiem Roku 2025 został Andrzej Bargiel – wybitny sportowiec, himalaista i narciarz wysokogórski.

Po kilkuletniej przerwie do plebiscytu powróciła Nagroda Specjalna „Bo wARTo!”. Wyróżnienie w wysokości 10 tysięcy euro trafiło do Agaty Turkot, za rolę w filmie Wojtka Smarzowskiego „Dom dobry”.

Wydarzenie Roku czyli ogromna wpadka

Zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej RMF FM, wydarzeniem Roku 2025 została premiera serialu „Heweliusz” w reżyserii Jana Holoubka. Niestety dalsza część treści, ujawnia, że autor tekstu nawet nie wie, o czym jest serial „Heweliusz”.

Na stronie internetowej czytamy, że „serial opowiada o losach wybitnego astronoma, łącząc historyczną prawdę z nowoczesnym językiem filmowym. To projekt, który zachwycił zarówno krytyków, jak i szeroką publiczność, stając się jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych minionego roku”.

Heweliusz to historia promu, nie astronoma

„Heweliusz” to polski prom pływający kiedyś po Morzu Bałtyckim. W 1993 r. doszło do ogromnej katastrofy. Jednostka zatonęła w trakcie rejsu ze Świnoujścia do Ystad w trakcie potężnego sztormu, który miał siłę 12 stopni w skali Beauforta.

Ostatnim kapitanem Heweliusza był Andrzej Ułasiewicz, który zginął w czasie katastrofy. Łączny bilans ofiar to 56 osób – 36 pasażerów oraz 20 marynarzy. Wokół wyjaśnienia przyczyn katastrofy w późniejszych latach nastąpiło mnóstwo kontrowersji. Mimo upływu lat w sprawie nadal pozostaje mnóstwo znaków zapytania.

Plebiscyt MocArty RMF Classic

Plebiscyt MocArty RMF Classic od lat udowadnia, że sztuka nie ma granic. Od 2010 roku łączy światy wielkich mistrzów z popkulturą, nagradzając najbardziej inspirujące osobowości minionych 12 miesięcy. To wyróżnienie dla tych, którzy wyznaczają trendy i zmieniają rzeczywistość – od artystów, przez naukowców i społeczników, aż po mistrzów sportu.

