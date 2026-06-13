Polska policja zatrzymała 21-latka z Ukrainy. „Kopał i podnosił psa za obrożę”

„Gdańscy policjanci zatrzymali 21-letniego obywatela Ukrainy, który odpowie za znęcanie się nad psem” – poinformowała w piątek (12 czerwca) Policja Pomorska.

Młodzieniec podejrzany jest o „kopanie i podnoszenie zwierzęcia za obrożę”. „Sprawca wpadł dzięki pracy kryminalnych. Usłyszał zarzut – teraz grozi mu kara nawet trzech lat więzienia” – poinformował zespół prasowy.

Pomorze. Policjanci z Gdańska otrzymali brutalne nagranie. Wkrótce zatrzymali 21-letniego Ukraińca

Wszystko zaczęło się w momencie, gdy jedna z polskich instytucji, działających na rzecz ochrony zwierząt, podesłała funkcjonariuszom niepokojące nagranie. Materiał wideo przedstawiał ewidentne przestępstwo, do którego dojść miało w jednym z bloków na terenie gdańskiej dzielnicy Przymorze.

„Policjanci przeanalizowali nagranie, na którym widać, jak mężczyzna trzymający psa na smyczy, bije go i unosi, trzymając za obrożę. Kryminalni podczas pracy nad tą sprawą ustalili, z którego mieszkania mężczyzna wyprowadzał psa, przesłuchali świadków, a podczas dalszych czynności – poznali tożsamość mężczyzny. Jak się okazało, osoba z nagrania to 21-letni obywatel Ukrainy, bez stałego miejsca zamieszkania” – ujawnili mundurowi.

Kryminalni zapukali do drzwi jednego z lokali w towarzystwie pracowników lokalnego schroniska. „Na miejscu okazało się, że mężczyzna jest jedynym właścicielem czworonoga. Osoby zastane w mieszkaniu zostały przesłuchane, a zwierzę zostało zaopiekowane i trafiło pod opiekę schroniska. Policjanci ustalili, że mężczyzna, którego poszukują, może przebywać w salonie gier. Jeszcze tego samego dnia policjanci zatrzymali 21-latka na terenie dzielnicy Siedlce i przetransportowali go do komisariatu” – dowiadujemy się z komunikatu prasowego.

Obcokrajowiec usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzęciem. „Funkcjonariusze ustalili ponadto, że nagranie pochodzi z października 2025 roku” – wskazał zespół prasowy.