Magdalena Środa ostro o Karolu Nawrockim. „Upadek zupełny”

Znana filozofka i publicystka Magdalena Środa zamieściła w mediach społecznościowych obszerny komentarz dotyczący prezydenta Karola Nawrockiego. We wpisie na Facebooku odniosła się nie tylko do obecnej głowy państwa, ale również do wszystkich prezydentów III Rzeczypospolitej, począwszy od Lecha Wałęsy.

Magdalena Środa o prezydentach RP

Środa przypomniała, że w przeszłości wielu Polaków krytykowało Wałęsę za brak wykształcenia, sposób wypowiadania się czy styl sprawowania urzędu. Jednocześnie podkreśliła, że uważa go za „naprawdę Wielkiego człowieka”. W dalszej części wpisu pozytywnie oceniła ewolucję Aleksandra Kwaśniewskiego, którego określiła mianem męża stanu.

Odniosła się także do Bronisława Komorowskiego, Lecha Kaczyńskiego oraz Andrzeja Dudy. O tym ostatnim napisała, że był „nieudolny” i „wręcz kabaretowy”.

Profesor Środa oceniła prezydentów. Najostrzejsze słowa o Nawrockim

Najwięcej miejsca filozofka poświęciła jednak Karolowi Nawrockiemu. W bardzo krytyczny sposób oceniła jego dotychczasową działalność publiczną oraz polityczne inspiracje. Środa określiła prezydenta m.in. jako „boksera”, „organizatora ustawek kibolskich” i „pozera”. Szczególnie skrytykowała jego relacje z prezydentem USA Donaldem Trumpem, którego nazwała „szaleńcem”, „dziwakiem” i „politycznym szkodnikiem”.

Profesor ironizowała we wpisie, że jednym z najgłośniejszych sukcesów politycznych Nawrockiego miał być uścisk dłoni z amerykańskim przywódcą podczas gali UFC zorganizowanej w ogrodach Białego Domu w Waszyngtonie.

Prof. Środa: Kancelaria prezydenta i prawica niesłychanie dumna z „sukcesu” Nawrockiego

W końcowej części wpisu Magdalena Środa uderzyła również w środowiska wspierające prezydenta. Jej zdaniem zarówno Kancelaria Prezydenta, jak i politycy prawicy zbyt mocno eksponują znaczenie kontaktów Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem.

Filozofka podsumowała swoją ocenę krótkim, ale bardzo mocnym stwierdzeniem. „Kancelaria i prawica niesłychanie dumna z tego politycznego sukcesu. Upadek zupełny.”.. – napisała.

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