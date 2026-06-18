Problemy TVP, odrzucono przyjęcie ważnego pisma. „Odstępstwa od realizacji zaleceń”

W środę 17 czerwca odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jednym z punktów spotkania była ocena sprawozdań spółek mediów publicznych z realizacji misji publicznej, złożonych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji za rok 2025. KRRiT zwróciła uwagę, że likwidacja mediów publicznych jest pozorna.

KRRiT oceniła sprawozdania spółek mediów publicznych. Cztery odmowy

Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań dotyczyły 15 nadawców: Radia Białystok, Polskiego Radia Pomorza i Kujaw, Radia Gdańsk, Radia Katowice, Radia Kielce, Radia Koszalin, Radia Kraków, Radia Lublin, Radia Olsztyn, Radia Opole, Radia Poznań, Polskiego Radia Rzeszów, PR Szczecin, Radia Dla Ciebie oraz Radia Wrocław. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji odmówiła przyjęcia sprawozdań czterech nadawców: TVP, Polskiego Radia, Radia Łódź i Radia Zachód.

Jako powód wskazała odstępstwa od realizacji zaleceń KRRiT dotyczących wypełniania postanowień przez te spółki, wynikających z Kart Powinności oraz zatwierdzonych planów programowo-finansowych na 2025. Pozytywnie rozpatrzone zostały z kolei wnioski ośmiu spółek dotyczące wyrażenia zgody na pozostawienie w tych spółkach nadwyżki przekraczającej limit z przeznaczeniem na realizację misji publicznej.

Miliony dla trzech spółek mediów publicznych. Sądy zwróciły depozyty

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyjęła również trzy uchwały o przekazaniu trzem spółkom mediów publicznych środków z wpływów abonamentowych w wysokości 1 930 260 złotych, w związku z ich zwrotem z rachunku depozytowego ministra finansów. Zwrócone przez sądy depozyty trafią do: Polskiego Radia PiK, Radia Łódź oraz Radia Olsztyn w kwocie odpowiednio 656 990 zł, 641 730 zł i 631 540 zł.

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