Zwrot ws. Dawida Kacprzyka. Ratusz wydał pilne oświadczenie

Stołeczny ratusz poinformował w czwartek, że lekarz Dawid Kacprzyk, który zarobił w ubiegłym roku ponad 1,6 mln zł zwrócił szpitalowi część wypłaconych mu pieniędzy. Szpital Południowy złożył do prokuratury doniesienie o możliwości popełnienia oszustwa.

Z informacji ratusza wynika, że od 15 czerwca Dawid Kacprzyk skorygował 33 faktury, obejmujące okres od 31 stycznia 2025 roku do 16 czerwca 2026 roku. Na konto szpitala zwrócił 0,5 mln złotych.

Wiceprzewodnicząca klubu radnych KO w Warszawie przekazała, że Dawid Kacprzyk zrezygnował z mandatu radnego dzielnicy Ursus.

Wkrótce więcej informacji