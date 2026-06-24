Azyl polityczny Ziobry zagrożony? Na jaw wyszły nowe fakty

Węgry sprawdzają, czy nadal są podstawy do utrzymywania azylu politycznego przyznanego za rządów Viktora Orbana. Wśród osób objętych procedurą są były Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski.

W ostatnich dniach pojawiły się informacje, że były minister sprawiedliwości nie stawił się na wezwanie węgierskich władz. Jak jednak wynika z odpowiedzi tamtejszego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dla „Faktu”, jego osobista obecność nie była konieczna do dalszego prowadzenia sprawy.

Procedura weryfikacyjna ruszyła w maju po przejęciu władzy przez rząd Petera Magyara. Dziennikarze zwrócili się do węgierskiego MSW z pytaniami o przebieg postępowania. Resort zaznaczył, że nie komentuje indywidualnych spraw, ale potwierdził, że trwa kontrola statusów ochronnych przyznanych obywatelom Unii.

„Zgodnie z majowym zarządzeniem ministra organ azylowy prowadzi obecnie postępowanie w sprawie statusów uchodźcy nadanych obywatelom Unii Europejskiej z przyczyn politycznych” — przekazało ministerstwo.

„Zgodnie z obowiązującymi przepisami azylowymi, organ jest zobowiązany do co najmniej raz na trzy lata w ramach procedury nadzoru azylowego weryfikować statusy ochrony międzynarodowej. W przypadkach określonych prawem status może zostać cofnięty” — podkreślono w oświadczeniu MSW dodając, że „przesłanki te są zgodne z prawem Unii Europejskiej”.

Jak podkreśla węgierski resort, decyzja może zostać wydana także bez obecności osoby, której dotyczy sprawa. „Jeżeli osoba zainteresowana nie stawi się na przesłuchanie, organ może wydać decyzję pod nieobecność strony. Decyzja może być merytoryczna albo może skutkować prostym umorzeniem postępowania. W toku postępowania wyjaśnienia mogą być składane w dowolnym momencie również w innej formie niż osobiste stawiennictwo, na przykład pisemnie. Takie wyjaśnienia są następnie rozpatrywane merytorycznie przez organ, podobnie jak wszystkie oświadczenia lub dowody przedstawione przez strony postępowania” — zaznaczył resort.

Węgierskie MSW poinformowało również, że termin na wydanie decyzji wynosi 60 dni. Jeśli azyl zostałby cofnięty, skutki dla polityków PiS byłyby poważne.

„Jeżeli zostanie podjęta decyzja o cofnięciu azylu, organ zawiadomi zainteresowaną osobę zgodnie z wymogami prawa. Gdy decyzja o cofnięciu statusu stanie się ostateczna i nie będzie już podlegać dalszym środkom odwoławczym, organ azylowy podejmie również działania dotyczące unieważnienia węgierskich dokumentów tożsamości wydanych tej osobie” — podkreśliło ministerstwo.

Resort zwrócił też uwagę, że po cofnięciu azylu nie ma obowiązku informowania o tym kraju, w którym dana osoba aktualnie przebywa.