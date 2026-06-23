Wraca sprawa śmierci ojca Ziobry. Na jaw wyszły nowe fakty

We wtorek 23 czerwca po niemal czterech latach przerwy przed Sądem Okręgowym w Krakowie zostanie wznowiony apelacyjny etap głośnej sprawy dotyczącej leczenia Jerzego Ziobry, ojca byłego ministra sprawiedliwości. K

luczowe znaczenie dla dalszego biegu postępowania ma najnowsza opinia biegłych z Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Sądowej w Lozannie, która niedawno trafiła do sądu.

Nowe fakty ws. Jerzego Ziobry? Sąd wraca do głośnego procesu

Historia leczenia ojca Zbigniewa Ziobry sięga czerwca 2006 roku, kiedy mężczyzna trafił do Szpitala Uniwersyteckiego UJ w Krakowie w związku z problemami kardiologicznymi. Mimo leczenia Jerzy Ziobro zmarł 2 lipca. Witold Ziobro, złożył w prokuraturze zawiadomienie, wskazując na możliwe błędy w leczeniu. Prokuratura dwukrotnie umarzała postępowanie, jednak w 2011 roku rodzina złożyła prywatny akt oskarżenia. Na ławie oskarżonych znaleźli się lekarze związani z Kliniką Kardiologii i oddziałem intensywnej opieki kardiologicznej.

Według aktu oskarżenia medycy mieli dopuścić się błędów w diagnostyce i leczeniu, w tym podjęcia niewłaściwej decyzji o zabiegu angioplastyki zamiast operacji kardiochirurgicznej, braku konsultacji specjalistycznej oraz nieprawidłowości w terapii farmakologicznej. Oskarżeni nie przyznali się do winy.

W 2016 roku do sprawy włączyła się prokuratura, a postępowanie zaczęło toczyć się z oskarżenia publicznego. Rok później sąd rejonowy uniewinnił lekarzy, uznając, że nie można wykazać związku między ich działaniami a śmiercią pacjenta.

Naciski w procesie dotyczącym ojca Zbigniewa Ziobry?

Apelacje od tego wyroku złożyły strony oskarżające oraz część pełnomocników. Postępowanie odwoławcze trwa od 2018 roku i dotyczy wyroku uniewinniającego czterech lekarzy krakowskiej placówki.

W 2022 roku sąd zdecydował o konieczności uzupełnienia materiału dowodowego i zwrócił się z wnioskiem w tej sprawie do ekspertów ze Szwajcarii. Od tego momentu rozprawy zostały zawieszone. Licząca 19 stron opinia wpłynęła do sądu na początku maja, co otworzyło drogę do wznowienia procesu.

Ponadto, w 2024 roku podczas przeszukania domu Zbigniewa Ziobry funkcjonariusze ABW znaleźli oryginalną teczkę nadzoru z akt postępowania dotyczącego śmierci jego ojca. Jak ustalił Onet, 18 grudnia 2024 roku Prokuratura Okręgowa w Poznaniu rozpoczęła śledztwo wobec prokuratorów, którzy wcześniej zajmowali się postępowaniami dotyczącymi śmierci Jana Ziobry. Badane jest m.in. to, czy śledczy mieli podstawy, by ponawiać umorzone sprawy – mimo braku nowych dowodów.

W tzw. raporcie Bodnara wskazano postępowanie dotyczące śmierci Jana Ziobry jako jedno z tych, w których mogło dochodzić do nacisków ze strony kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości.

Czytaj też:

W PiS narasta wściekłość na Bąkiewicza. „Co ty, chłopie, wyprawiasz?”Czytaj też:

Nagły zwrot ws. procesu wujka Czarnka. Przewód sądowy trzeba będzie powtórzyć