Awantura po nagraniu z Gdańska. MSZ reaguje na słowa posła

Poseł Konfederacji Korony Polskiej Włodzimierz Skalik wywołał dyskusję w mediach społecznościowych po wpisie dotyczącym konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy, która trwa w Gdańsku.

Poseł grzmiał o „ukrainizacji Polski”. MSZ odpowiedziało

Polityk z partii Grzegorza Brauna opublikował nagranie przedstawiające wykonanie ukraińskiego hymnu i na tej podstawie skrytykował wydarzenie. „Gdańsk, polski premier i ukraiński hymn narodowy. Ukrainizacja Polski rozgrywa się na naszych oczach. Hańba!” – napisał w serwisie X.

Na słowa Włodzimierza Skalika odpowiedział rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Maciej Wewiór wrócił uwagę na fakt, że opublikowany przez posła materiał nie pokazywał całego przebiegu ceremonii.

„Gdańsk, premierzy Polski i Ukrainy i hymn państwowy Rzeczypospolitej Polskiej. Panie pośle, spieszę z pomocą. Tu jest początek” – napisał rzecznik MSZ.

Podczas takich wydarzeń standardowo wykonywane są hymny państw reprezentowanych przez najważniejszych uczestników spotkania. W tym przypadku uroczystość rozpoczęto od odegrania „Mazurka Dąbrowskiego”, a następnie hymnu Ukrainy.

Tusk i Swyrydenko wydali wspólne oświadczenie

W związku z napiętymi relacjami polsko-ukraińskimi w Gdańsku Kijów jest reprezentowany przez premier Julię Swyrydenko. We wspólnym komunikacie wydanym z Donaldem Tuskiem po rozmowach w Gdańsku podkreślono, że „oba państwa łączą bliskie relacje, od czasu gdy 35 lat temu Polska uznała niepodległość Ukrainy”.

„Dorobek Konferencji obejmuje ok. 200 porozumień i umów, w tym kilkanaście z udziałem polskich podmiotów. Potwierdzają one naszą wolę rozwoju współpracy w dziedzinie gospodarki, energetyki i wojskowości, a także realizacji wspólnych projektów odbudowy Ukrainy” – zaznaczono.

Szefowie rządów Polski i Ukrainy dodali, że „będą rozwijać współpracę w obszarze wojskowo-technicznym m.in. poprzez realizację wspólnych projektów, które umożliwią wykorzystanie ukraińskich doświadczeń z pola walki, uwzględniając fundusze i inicjatywy obronne UE”.

Zaznaczono także, że „Donald Tusk i Julia Swyrydenko pragną, aby istotne różnice między ich narodami w interpretacji historii nie podważały fundamentów współpracy oraz bezpiecznej przyszłości obu narodów”.

Czytaj też:

Sondaż. Po decyzji Nawrockiego zawrzało. Tak ocenili ją PolacyCzytaj też:

Niemieckie media ostro o sporze Ukrainy z Polską. „Zełenski sobie zaszkodził”