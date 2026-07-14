Jeden ruch Nawrockiego może odblokować TK. Byli prezesi zabrali głos

Byli prezesi Trybunału Konstytucyjnego – Marek Safjan, Jerzy Stępień i Andrzej Zoll – przedstawili propozycję, która ich zdaniem może pomóc wyprowadzić TK z obecnego impasu. W piśmie przekazanym PAP poinformowali, że 19 czerwca rozmawiali z szefem Kancelarii Prezydenta Zbigniewem Boguckim o sytuacji w Trybunale i możliwych działaniach prowadzących do jej ustabilizowania.

Wcześniej napisali list do prezydenta

Do spotkania doszło po liście skierowanym 28 kwietnia do prezydenta Karola Nawrockiego. Byli prezesi TK wskazywali w nim na potrzebę wspólnej dyskusji wobec – jak napisali – "coraz bardziej dramatycznej sytuacji w TK" oraz zagrożeń dla stabilności porządku konstytucyjnego w Polsce.

W najnowszym stanowisku podkreślili, że celem ich argumentacji było pokazanie realnej drogi wyjścia z patu, który od miesięcy paraliżuje funkcjonowanie sądu konstytucyjnego.

Kluczowa ma być decyzja o ślubowaniu sędziów

Zdaniem prawników podstawowym warunkiem odblokowania sytuacji jest dopuszczenie nowo wybranych sędziów TK do wykonywania obowiązków. Wskazali, że okazją do takiego ruchu jest wybór kolejnego sędziego – Sławomira Patyry – od którego prezydent powinien w najbliższym czasie przyjąć ślubowanie.

Według byłych prezesów ten akt mógłby zostać połączony z ponownym ślubowaniem sędziów wybranych przez Sejm w marcu. Taki scenariusz miałby znaczenie zwłaszcza wtedy, gdyby prezydent nadal uznawał, że wcześniejsze ślubowanie złożone w gmachu Sejmu nie wywołało skutków prawnych. W ocenie byłych szefów TK właśnie decyzja o przyjęciu ślubowania od piątki sędziów mogłaby stać się przełomem. Jak podkreślili, taki krok "otwierałby drogę do rozwiązania obecnego kryzysu".

KPRP nadal bez odpowiedzi

Autorzy pisma zaznaczyli też, że po czerwcowym spotkaniu ich stanowisko miało zostać przekazane prezydentowi, a dalsza dyskusja miała zależeć od jego decyzji. Jak jednak podkreślili, do tej pory nie otrzymali żadnej odpowiedzi ze strony Kancelarii Prezydenta.

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