Detektyw rusza śladem Romanowskiego. Wyznaczył 10 tys. dolarów nagrody

Krzysztof Rutkowski pojawił się w środę 26 sierpnia na Lotnisku Chopina w Warszawie. W rozmowie z Polsat News poinformował, że udaje się do Mołdawii, gdzie jego współpracownicy mają już prowadzić działania dotyczące poszukiwanego Marcina Romanowskiego.

Były wiceminister sprawiedliwości jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Jego obecne miejsce pobytu pozostaje nieznane, choć, jak stwierdził premier Donald Tusk, na 99 proc. znajduje się w Naddniestrzu.

Rutkowski sprawdzi trop z Naddniestrza

Krzysztof Rutkowski zamierza zweryfikować informacje, według których Romanowski może przebywać właśnie w separatystycznym Naddniestrzu. Przyznał jednak, że ma poważne wątpliwości dotyczące tego tropu. – Informacja o pobycie Romanowskiego w Tyraspolu wymaga sprawdzenia – powiedział w rozmowie z Polsat News.

Rutkowski zwrócił uwagę na działania obrońcy polityka, mec. Bartosza Lewandowskiego, który zabiega o uchylenie Europejskiego Nakazu Aresztowania. W ocenie Rutkowskiego, gdyby Romanowski rzeczywiście przebywał w Mołdawii i liczył na otrzymanie listu żelaznego, uchylenie ENA nie byłoby mu potrzebne.

Rutkowski bierze pod uwagę również Słowację. Twierdzi, że Romanowski mógł znaleźć schronienie u osób powiązanych ze środowiskiem byłego premiera Węgier. Nie przedstawił jednak dowodów potwierdzających tę wersję.

10 tys. dolarów za wskazanie miejsca pobytu

Biuro Rutkowskiego zaoferowało 10 tys. dolarów osobie, która przekaże wiarygodne informacje pozwalające ustalić miejsce pobytu Marcina Romanowskiego. Rutkowski zapowiedział również zachowanie anonimowości informatora.

Rutkowski deklaruje natomiast, że ewentualne ustalenia zostaną przekazane polskim organom ścigania.

Według Rutkowskiego, jeżeli Romanowski przebywa w jednym z państw Unii Europejskiej, możliwe będzie jego zatrzymanie na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania. W przypadku pobytu w Mołdawii konieczne byłyby inne procedury prawne.

Romanowski w Naddniestrzu? Prokuratura nie potwierdza

W sierpniu do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął wniosek Marcina Romanowskiego o wydanie listu żelaznego. Przesyłkę nadano na terenie Naddniestrza, co wywołało przypuszczenia, że właśnie tam przebywa były wiceminister.

Prokuratura podkreśla jednak, że samo miejsce nadania listu nie potwierdza pobytu Romanowskiego w tym regionie. Śledczy nie dysponują obecnie wiarygodnymi informacjami pozwalającymi jednoznacznie wskazać, gdzie znajduje się polityk.

Marcin Romanowski jest podejrzany o popełnienie 19 przestępstw w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Jak informuje Prokuratura Krajowa, jest poszukiwany listem gończym, a od lutego 2026 r. ponownie obowiązuje wobec niego Europejski Nakaz Aresztowania.

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