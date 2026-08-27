Nowa decyzja sądu wobec Marcina Romanowskiego. Chodzi o ENA

W czwartek 27 sierpnia Sąd Okręgowy w Warszawie wydał komunikat w sprawie Marcina Romanowskiego. „Informujemy, że Sąd Okręgowy w Warszawie postanowieniem z 27 sierpnia 2026 roku wydanym w sprawie VIII Kop 357/25 nie uwzględnił wniosku obrońcy ściganego Marcina Romanowskiego o uchylenie Europejskiego Nakazu Aresztowania” – czytamy.

W dalszej części komunikatu podano, że sąd zarządzeniem z 27 sierpnia 2026 roku w powyższej sprawie pozostawił bez dalszego biegu „wnioski dowodowe obrońcy ściganego, w tym wniosek o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka Prezesa Rady Ministrów”.

Więcej informacji wkrótce.