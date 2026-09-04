Tusk ma plan przywrócenia TK. „Nie chodzi o wprowadzenie tam Berka”

Media pełne są informacji i dyskusji o tym, że powołanie Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego nie będzie tak proste, jak życzyłby sobie tego Donald Tusk. Podobno w koalicji rządzącej nie ma 100 proc. poparcia dla jego kandydatury. Do tego stopnia, że w zaplanowanym na dziś, 4 września, głosowaniu w Sejmie decydować będą pojedyncze głosy. Z całym szacunkiem dla dr. Berka i jego wyróżniającej się wiedzy prawniczej, to czy to właśnie on zostanie wybrany na sędziego TK jest drugorzędne dla odtworzenia i zbudowania tego konstytucyjnego organu.

Z czego wynika paraliż w TK?