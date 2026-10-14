Według współpracowników prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Ukraińcy mają ograniczony dostęp do Starlinka. To system firmy SpaceX (Space Exploration Technologies Corporation – założonej przez właściciela platformy X), która zapewnia szybki dostęp do internetu w niemal każdym miejscu na świecie dzięki krążącym wokół Ziemi satelitom.

Przez taki ruch amerykańskiej spółki – właściciela Starlinka – Rosjanie mają ułatwione życie. Ukraińcy używają bowiem Starlinka m.in. „do obsługi swoich dronów w trakcie wrogich ataków” – zwrócił uwagę portal The Kyivv Independent.

Doradcy Zełenskiego są przekonani, że to, iż odnotowują problemy w trakcie korzystania z systemu telekomunikacyjnego, „nie może być przypadkiem”.

Przez Amerykanów Ukraińcy mają trudniej na wojnie?

Na niepokojące doniesienia zareagował Radosław Sikorski.

„Hej, ważniaku, znowu bawisz się w politykę ze swoimi produktami? Jako twoi europejscy klienci – obserwujemy cię” – takimi słowami do Muska zwrócił się w środę (14 października) minister spraw zagranicznych Polski. Wpis na X szefa MSZ od rana do późnego popołudnia został wyświetlony aż 1,1 mln razy.

Jak informowaliśmy wcześniej, wywiad USA też ma utrudniać życie Ukraińcom – wojsko miało przestać informować Ukraińców o planowanych atakach Rosjan, o czym pisał na Telegramie prezydent Zełenski.

Wczoraj na stolicę broniącego się państwa spadły bowiem pociski balistyczne – żołnierze zobaczyli je dopiero na krótko przed atakiem, przez co nie mogli odpowiednio zareagować. W normalnej sytuacji otrzymaliby ostrzeżenie. To wielkie ułatwienie dla Władimira Putina.

Dlaczego Amerykanie przestali wspierać Ukraińców? Najprawdopodobniej dlaczego, że ci nie zaniechali ataków na infrastrukturę energetyczną znajdującą się na wrogim terytorium. Donald Trump ostrzegał, że jeśli celem ukraińskiej armii w dalszym ciągu będą rafinerie, to wywiad ograniczy przekazywanie danych gromadzonych przez wywiad Stanów Zjednoczonych.

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