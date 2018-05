Wpadka prezydenta USA. Donald Trump pomylił imię... własnej żony

Melania Trump po tygodniu hospitalizacji wróciła do domu. Radość z tego powodu chciał publicznie wyrazić jej mąż. „Cieszę się, że nasza niesamowita Pierwsza Dama wróciła do Białego Domu” – oświadczył prezydent, dziękując za pozytywne życzenia i modlitwy. Trump poinformował też, że jego żona czuje się bardzo dobrze. No właśnie... czy na pewno jego żona? Donald Trump użył bowiem imienia „Melanie” podczas gdy jego małżonka to „Melania”.

Tweet został szybko usunięty i zamieniony na właściwą wersję, jednak w internecie nic nie ginie. Inni Twitterowicze żartobliwie odnieśli się do wpadki prezydenta. „Wiem, że Donald Trump próbuje przebić królewski ślub, ale myślę, że poślubienie”Melanie„ zaledwie pięć dni po tym, jak zniknęła Melania, jest nieuprzejme” – skomentował jeden z internautów.

Problemy ze zdrowiem Melanii Trump

Przypomnijmy, że w sobotę biuro prasowe Melanii Trump poinformowało, że żona prezydenta USA opuściła szpital, w którym przebywała przez ostatnich kilka dni. Pierwsza Dama przeszła tam zabieg embolizacji nerek. Jej rzeczniczka pytana przez CNN o to, dlaczego po rutynowej procedurze embolizacji nerek Melania Trump spędziła w szpitalu pięć nocy, stwierdziła, że „każdy pacjent jest inny”. Grisham ucięła wszelkie spekulacje na temat stanu zdrowia Pierwszej Damy mówiąc, że jej „rekonwalescencja oraz prywatność są najważniejsze”.

Czytaj także:

Melania Trump wyszła ze szpitala. „Pozostaje w dobrym humorze”