Antoni Macierewicz kończy 70 lat. Zobacz najlepsze MEMY z byłym szefem MON

Antoni Macierewicz to bez wątpienia jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich polityków. Jego wypowiedzi często pojawiają się w mediach, a internauci wykorzystują je, by tworzyć memy i komentować zachowania polityka z przymrużeniem oka. Śmieszne obrazki przedstawiające byłego szefa MON nawiązują głównie do działalności polityka z czasów, kiedy sprawował funkcję ministra obrony narodowej. Nie brakuje memów dotyczących słynnego przetargu na śmigłowce czy współpracy z Bartłomiejem Misiewiczem i Edmundem Jannigerem.

Kim jest Antoni Macierewicz?

Antoni Macierewicz to założyciel Komitetu Obrony Robotników, w latach 1991-1992 minister spraw wewnętrznych, w latach 2006-2007 szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, w latach 2015-2018 minister obrony narodowej. Obecnie przewodniczący podkomisji smoleńskiej.

„Antoni Macierewicz. Biografia nieautoryzowana”

To pierwsza biografia najbardziej kontrowersyjnego polskiego polityka. Autorzy – dziennikarze tygodnika „Wprost” Anna Gielewska i Marcin Dzierżanowski prześwietlają życiorys byłego ministra w oparciu o teczki IPN, nieznane archiwa, depesze amerykańskiej ambasady, ale przede wszystkim na podstawie rozmów z ponad setką osób, które poznały go na różnych etapach działalności.

Książka odsłania jego dramatyczne losy – od samobójczej śmierci ojca, przez pobyt w domu dziecka i studenckie uczucie do kobiety, przez którą trafił do więzienia. Ujawnia historię, o których sam bohater dotąd milczał - jego dwuznaczną postawę w kontaktach z SB w marcu 1968 r., prawdziwe okoliczności „ucieczki” z internowania czy list napisany w latach 80. do gen. Czesława Kiszczaka. Pokazuje polityka, który ścigał i ujawniał agentów, a jednocześnie sparaliżował akcję polskiego kontrwywiadu wobec prawdziwego szpiega GRU.