Naukowcy zostawili fotopułapki w kanalizacji burzowej. Wyniki przeszły ich najśmielsze oczekiwania

Wraz z postępującą urbanizacją zwierzęta są zmuszone do poruszania się po środowisku zmienionym przez człowieka. Naukowcy zbadali wykorzystywanie przez dzikie zwierzęta kanalizacji burzowej w hrabstwie Alachua na Florydzie, głównie w mieście Gainesville oraz kampusie University of Florida z siedzibą w tym samym mieście. Wyniki opublikowano w Urban Naturalist. Na potrzeby badań użyto 39 fotopułapek w 33 lokalizacjach, aby sprawdzić, w jaki sposób wykorzystywane są ścieki.

Średnio każda z kamer została zostawiona na nieco ponad 58 nocy. Fotopułapki były aktywne przez 24/7 i włączały się na 10 sekund po wykryciu ruchu. Od lutego do maja 2023 r., czyli późnej zimy i wiosny, udało się zidentyfikować łącznie 3 798 wykryć zwierząt, w tym 35 unikalnych gatunków kręgowców, w tym cztery płazy, siedem gadów i po 12 ptaków i ssaków. Prawie 90 proc. kamer zarejestrowało co najmniej jeden gatunek, a niemal połowa minimum 50.

USA. Naukowcy zbadali kanalizację burzową w hrabstwie Alachua na Florydzie. Wyniki zaskakują

Kanalizacje deszczowe zdominowały szopy pracze (1 810 przypadków) i nocki nadwodne (nietoperze z rodziny mroczkowatych – red.) – 694, które odpowiadały za niemal połowę próby. Dalej na liście był szczur śniady (324), dydelf wirginijski (zwany też oposem – red.) – 321, żaba caphiopus holbrooki (127), bawełniak szczeciniasty (przedstawiciel rodziny chomikowatych – red.) – 124, pancernik dziewięciopaskowy (82) i wiewiórka szara (58).

Co ciekawe koty domowe zaobserwowano również często co aligatory missisipskie – po 50 razy. Naukowcy byli zaskoczeni, że w kanalizacji burzowej nie udało im się wykryć lisów. Podkreślili także, że niektóre gatunki mogły się tam dostać przypadkiem, jak np. brązowy wąż DeKaya. Niektóre zwierzęta wykorzystywały kanalizację, aby przekroczyć ruchliwą drogę. Według badaczy ich odkrycie może przyczynić się w przyszłości do świadomego ekologicznie planowania urbanistycznego.

