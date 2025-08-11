Ile razy dziennie wyprowadzać psa na spacer? Z tego powodu sam wybiera trasę

Dorota Sumińska za pośrednictwem mediów społecznościowych odpowiada na pytania, które nurtują wielu właścicieli psów i kotów. Jako płaszczyznę do dzielenia się swoją wiedzą traktuje konto „Zwierzę Ci się” w serwisie YouTube czy na TikToku.

Jak nauczyć psa chodzić na smyczy? Ile razy dziennie go wyprowadzać?

W jednym z krótkich filmów odpowiedziała na pytanie, ile razy dziennie należy wyprowadzać psa na spacer. Jej wskazówka może zaskoczyć wiele osób. – Cztery. Większość ludzi wyprowadza (psy – red.) trzy razy dziennie i to jest za mało. Spróbujcie trzy razy dziennie, tylko trzy razy dziennie, pójść do toalety i więcej nie – powiedziała krótko lekarka weterynarii.

To nie jest jedyne nagranie, które ekspertka poświęciła tematyce spacerów. W innym dała kilka rad, jak nauczyć psa chodzić na smyczy. – To bardzo trudna sprawa dla tych, którzy chcą od razu nauczyć. Nie da się od razu nauczyć – rozpoczęła lekarka weterynarii. – Przede wszystkim, jeżeli wychodzimy z młodym psem na spacer, to on musi się najpierw wybiegać, zanim zaczniemy prowadzać go na smyczy. Musi się wyszaleć i zmęczyć – wskazała ekspertka.

Dorota Sumińska w skrótowy sposób nakreśliła, jak powinien przebiegać proces uczenia psa prawidłowego chodzenia na smyczy. – I potem, jeżeli pies nas ciągnie, to stajemy. I stoimy dopóki nie przestanie. Znowu zaczynamy iść. Jak zaczyna ciągnąć, stajemy i czekamy aż przestanie. I tak powolutku, powolutku, z dużą dozą cierpliwości osiągniemy sukces. I my, i pies – podsumowała.

Pies wybiera kierunek spaceru. Ekspertka o możliwej przyczynie

Zdarza się jednak, że psy nie lubią konkretnych tras i nagle chcą zmieniać kierunek, który wytycza właściciel. Jaka może być tego przyczyna? Dlaczego pies sam chce wybierać trasę spaceru, a konkretnych dróg próbuje unikać? – I ma rację, bo po przeciwnej stronie może być gabinet weterynaryjny – powiedziała Dorota Sumińska, wskazując na to, że zwierzę może mieć negatywne skojarzenia z konkretnymi miejscami.

