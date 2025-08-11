Ile razy dziennie wyprowadzać psa na spacer? Z tego powodu sam wybiera trasę
Pies na spacerze, zdjęcie ilustracyjne
Pies na spacerze, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Unsplash / Andriyko Podilnyk
Lekarka weterynarii podpowiedziała, jak często należy wyprowadzać psy na spacer. Wyjaśniła także, dlaczego zwierzęta te czasami próbują unikać konkretnych tras.

Dorota Sumińska za pośrednictwem mediów społecznościowych odpowiada na pytania, które nurtują wielu właścicieli psów i kotów. Jako płaszczyznę do dzielenia się swoją wiedzą traktuje konto „Zwierzę Ci się” w serwisie YouTube czy na TikToku.

Jak nauczyć psa chodzić na smyczy? Ile razy dziennie go wyprowadzać?

W jednym z krótkich filmów odpowiedziała na pytanie, ile razy dziennie należy wyprowadzać psa na spacer. Jej wskazówka może zaskoczyć wiele osób. – Cztery. Większość ludzi wyprowadza (psy – red.) trzy razy dziennie i to jest za mało. Spróbujcie trzy razy dziennie, tylko trzy razy dziennie, pójść do toalety i więcej nie – powiedziała krótko lekarka weterynarii.

To nie jest jedyne nagranie, które ekspertka poświęciła tematyce spacerów. W innym dała kilka rad, jak nauczyć psa chodzić na smyczy. – To bardzo trudna sprawa dla tych, którzy chcą od razu nauczyć. Nie da się od razu nauczyć – rozpoczęła lekarka weterynarii. – Przede wszystkim, jeżeli wychodzimy z młodym psem na spacer, to on musi się najpierw wybiegać, zanim zaczniemy prowadzać go na smyczy. Musi się wyszaleć i zmęczyć – wskazała ekspertka.

Dorota Sumińska w skrótowy sposób nakreśliła, jak powinien przebiegać proces uczenia psa prawidłowego chodzenia na smyczy. – I potem, jeżeli pies nas ciągnie, to stajemy. I stoimy dopóki nie przestanie. Znowu zaczynamy iść. Jak zaczyna ciągnąć, stajemy i czekamy aż przestanie. I tak powolutku, powolutku, z dużą dozą cierpliwości osiągniemy sukces. I my, i pies – podsumowała.

Pies wybiera kierunek spaceru. Ekspertka o możliwej przyczynie

Zdarza się jednak, że psy nie lubią konkretnych tras i nagle chcą zmieniać kierunek, który wytycza właściciel. Jaka może być tego przyczyna? Dlaczego pies sam chce wybierać trasę spaceru, a konkretnych dróg próbuje unikać? – I ma rację, bo po przeciwnej stronie może być gabinet weterynaryjny – powiedziała Dorota Sumińska, wskazując na to, że zwierzę może mieć negatywne skojarzenia z konkretnymi miejscami.

Źródło: WPROST.pl / YouTube / TikTok