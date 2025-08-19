„Czarny księżyc” znów rozbudził emocje. Kosmiczna ciemność czy biblijny znak?

W weekend niebo stało się areną niezwykłego zjawiska. Tak zwany „czarny księżyc” to rzadko występująca sytuacja, gdy w jednym miesiącu kalendarzowym pojawiają się dwa nowie. Z naukowego punktu widzenia nie różni się on niczym od innych faz nowiu, ale jego wyjątkowość budzi zainteresowanie i skłania do snucia daleko idących interpretacji.

Biblijne cytaty i wizje końca czasów

Niektórzy interpretatorzy proroctw biblijnych wskazują na słowa Ewangelii Marka: „Słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku”. To właśnie takie fragmenty sprawiają, że „czarny księżyc” bywa postrzegany jako zapowiedź dramatycznych wydarzeń. Internet szybko wypełniły spekulacje o końcu świata, podobnie jak miało to miejsce podczas wcześniejszych rzadkich zjawisk astronomicznych.

Astronomowie uspokajają

Specjaliści podkreślają jednak, że nie ma powodów do obaw. – Czarny Księżyc to po prostu drugi nów, który występuje w jednym miesiącu kalendarzowym. Z naukowego punktu widzenia nie różni się niczym od innych nowiów – wyjaśnił Walter Freeman z Uniwersytetu Syracuse. NASA przypomina, że w czasie nowiu strona Księżyca zwrócona ku Ziemi pozostaje całkowicie ciemna, a światło słoneczne pada jedynie na jego niewidoczną półkulę.

Rzadkość zjawiska i kolejne daty

„Czarny księżyc” pojawia się średnio co 33 miesiące. Tym razem osiągnął swoje maksimum w piątek 22 sierpnia, a obserwatorzy w różnych częściach świata mogli podziwiać to zjawisko w kolejnych dniach. Następna taka okazja nadejdzie 20 sierpnia 2028 roku.

Korzyści z ciemniejszego nieba

Choć sam „czarny księżyc” nie daje spektakularnego widoku, to brak jego blasku tworzy wyjątkowe warunki do obserwacji innych obiektów. W ciemności wyraźniej widoczne stają się konstelacje Oriona, Byka czy Lwa. Na niebie można dostrzec Wenus, której blask przybiera żółtawy odcień, oraz Marsa, wyróżniającego się czerwonawą barwą. – Brak światła księżyca stwarza idealne warunki do obserwacji gwiazd – zauważył Freeman.

Astrologowie i mistycy od wieków przypisują takim zjawiskom znaczenie duchowe, upatrując w nich znaków dla ludzkości. W 2016 roku Michael Greshko z National Geographic nazwał „czarny księżyc” „złym bliźniakiem niebieskiego księżyca”, wskazując jednak, że nie zwiastuje on katastrofy, a jedynie rozbudza emocje i ciekawość.

Czytaj też:

Przed nami „najpiękniejsze zjawisko astronomiczne 2025 roku”. „Podwójny diament” na niebieCzytaj też:

Tego nie wiedzieliście o oceanach. Te ciekawostki was zaskoczą