Kto się boi wielkiej smuty w Rosji? „Powtarzanie tych bredni już raz się sprawdziło”

Bunt najemników Wagnera dodał nowych rumieńców wyblakłemu mocno założeniu, że to, co złe dla Rosji, jest także złe dla reszty świata. Jest dokładnie odwrotnie, czego mogliśmy doświadczyć przy okazji rebelii Prigożyna.

Agresywni Rosjanie zajęli się sami sobą, dając na chwilę odetchnąć atakowanym bez litości ukraińskim sąsiadom.

Świat mógł na chwilę odpocząć od niekończących się debat na temat tego, jak nie spocić się przy okazji tej wojny, skupiając się na obserwowaniu, jak wszechwładny wydawałoby się dyktator Rosji degraduje się do roli człowieka, którego los polityczny, a być może i życie wiszą na bardzo cienkim włosku.

To, co złe dla reżimu w Rosji, okazuje się dobre dla świata i tego należy się trzymać. Nie jest to jednak łatwe.