NATO: Sojusz będzie bronić każdego centymetra Polski

W nocy z 28 na 29 grudnia Rosja przeprowadziła zmasowany ostrzał Ukrainy.

Rosyjska rakieta nad Polską. Czy to była prowokacja?

Rakiety i drony spadły m.in. na Kijów, Charków i Lwów. Śmierć poniosło blisko 50 osób. Był to największy ostrzał Ukrainy od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji 24 lutego 2022 r.

W trakcie ataku jedna z rosyjskich rakiet samosterujących wleciała w naszą przestrzeń powietrzną. Na szczęście, po upływie ok. 3 minut zawróciła i opuściła terytorium naszego kraju.

Nie wiadomo, czy była to celowa prowokacja Rosjan – której celem byłoby sprawdzenie polskiej reakcji na ten incydent – czy doszło do tego przez pomyłkę.

NATO: Będziemy stać po stronie Ukrainy

W środę, 3 stycznia, na portalu „Ukraińska Prawda” ukazało się oświadczenie NATO w sprawie wspomnianego nalotu. Podkreślono, że wsparcie Sojuszu dla Ukrainy pozostaje niezachwiane.

„NATO zdecydowanie potępia rosyjskie ataki (...) na ukraińską ludność cywilną, miasta i miasteczka. To kolejny dowód na to, że Putin próbuje przełamać odporność Ukrainy. (...) Sojusznicy wyposażyli już Ukrainę w szeroką gamę systemów obrony powietrznej i są zobowiązani do dalszego wzmacniania jej zdolności obronnych. (...) Będziemy stać po stronie Ukrainy tak długo, jak będzie to konieczne” – czytamy w oświadczeniu.

„NATO będzie bronić każdego centymetra Polski”

Odniesiono się także do naruszenia przez Rosjan naszej przestrzeni powietrznej. Zapowiedziano, że jakikolwiek atak na nasz kraj ze strony Rosji spotka się ze stanowczą odpowiedzią całego Sojuszu.

W oświadczeniu zaznaczono także, że „NATO intensyfikuje swoją obecność i gotowość” na całej wschodniej flance, tj. od Morza Bałtyckiego po Morze Czarne.

„Polska ma już ponad 10 000 żołnierzy sojuszniczych i znaczny potencjał wojskowy Sojuszu, w tym samoloty NATO chroniące polskie niebo. NATO będzie (...) bronić każdego centymetra Polski” – czytamy w dalszej części oświadczenia.

