Andrzej Duda rozmawiał z Michałem Rachoniem. „No heloł, panie redaktorze”

W Brukseli trwają protesty rolników przeciwko Zielonemu Ładowi. Głos w sprawie postanowił zabrać Andrzej Duda. Na antenie TV Republika Michał Rachoń zapytał prezydenta, czy jego zdaniem istnieje szansa, że Unia Europejska wycofa się z tych przepisów. Głowa państwa odpowiedziała w zaskakujący sposób. – No heloł, panie redaktorze, albo jest demokracja, albo jej nie ma. Jeśli to, co europejscy politycy mówią o demokracji, jest prawdą, to każdy plan można zmienić. A jeżeli nie można, to znaczy, że nie ma demokracji i ktoś trzyma na tym łapę i to blokuje – powiedział Andrzej Duda.

