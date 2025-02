Europosłanka Konfederacji o Hołowni. „Pękła mu gumka w majtkach”

Ewa Zajączkowska-Hernik w Polsat News była pytana o to, jak Sławomir Mentzen może znaleźć się w II turze wyborów prezydenckich. – Fenomenem Konfederacji jest to, że my pozyskujemy wyborców w zasadzie ze wszystkich stron. Pozyskujemy wyborców Trzeciej Drogi, co widać po desperackim zachowaniu marszałka Hołowni. Pozyskujemy wyborców PiS, którzy są po prostu nim zmęczeni, tymi kłamstwami i tym, że partia też nie poniosła odpowiedzialności za osiem lat swoich rządów – mówiła.

Europosłanka Konfederacji nawiązała również do unijnej strategii i zmian, dzięki którym firmy mają odczuć ulgę. Zajączkowska-Hernik oceniła, że to „pudrowanie gospodarczego trupa”. Polityk wskazała, że zamiast kosmetycznych zmian trzeba zlikwidować Zielony Ład i zawiesić ETS. Prowadzący zauważył, że podobnie powiadał się lider Polski 2050. – To Szymon Hołownia mówi jak Konfederacja. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wyznaczamy polityczne trendy – przekonywała Zajączkowska-Hernik.

Szymon Hołownia atakuje Sławomira Mentzena. Ewa Zajączkowska-Hernik: Nie wytrzymuje presji

Europosłanka Konfederacji zarzuciła marszałkowi Sejmu, że ten „nie jest wiarygodny, puszczają mu nerwy i nie wytrzymuje presji wyborów i tego, że stał się przystawką Donalda Tuska”. Zajączkowska-Hernik odniosła się również do innych zarzutów formułowanych przez Hołownię w stronę Mentzena. – Panu marszałkowi pękła gumka w majtkach, nie wytrzymuje presji w kampanii wyborczej – zaczęła.

– Określenie polskiego polityka „pasożytem” jest karygodne, szczególnie z ust marszałka Sejmu – kontynuowała polityk. Zajączkowska-Hernik tłumaczył, że sojusz z AfD jest oparty wyłącznie na współpracy w PE. Europosłanka Konfederacji zabrała też głos ws. „ośmiu gwiazdek”. Hasło miało być rozpropagowane przez rosyjskie służby. Zajączkowka-Hernik sama miała taką bluzę i tłumaczyła wulgarne hasło wobec PiS jako „Jezus Pan”. – To było głupie tłumaczenie – podsumowała polityk.

