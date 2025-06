Nawrocki prezydentem wszystkich Polaków? Wymowne słowa Glińskiego

Karol Nawrocki wygrał wybory prezydenckie, pokonując w drugiej turze głosowania Rafała Trzaskowskiego.

Kandydaci – każdy z nich – otrzymali ponad 10 milionów głosów. Ci, którzy postawili krzyżyk przy nazwisku włodarza Warszawy mogą obawiać się, czy Nawrocki będzie również „ich” prezydentem. O to w Sejmie zapytaliśmy Piotra Glińskiego (PiS),

– Tak zapowiedział w poniedziałek i myślę, że to jedno z takich zobowiązań prezydenckich, które się wypełnia. Na pewno będzie chciał być prezydentem wszystkich Polaków. Został wybrany w wyborach powszechnych, to najmocniejszy mandat, jaki w polityce można uzyskać.

A czy kandydat obywatelski wspierany przez PiS zamierza strzec praw mniejszości?

– Wszystkie prawa człowieka powinny być przestrzegane, natomiast Nawrocki mówił wyraźnie, że czymś innym są powszechne prawa człowieka, czymś innym są pewne ideologiczne postulaty dotyczące uprzywilejowania takich czy innych grup osób. Pewnie będzie w związku z tym konsekwentny i sprawiedliwy, bo ideologie, zwłaszcza te neomarksistowskie, nie powinny rządzić ładem społecznym i polskim narodem. Natomiast wszyscy powinni mieć miejsce w społeczeństwie na cywilizowanych warunkach, nie wykorzystując takich czy innych przywilejów – odparł Gliński.

Macierewicz krytycznie o Nawrockim

Z kolei krytycznie do osoby prezydenta-elekta w rozmowie z „Wprost” odniósł się były premier Kazimierz Marcinkiewicz.

– Karol Nawrocki jest uzależniony od nikotyny, co w odniesieniu do jego nowej funkcji zwierzchnika sił zbrojnych, jest niepojęte, a w przypadku wojny mogłoby być dramatyczne, bo widać, że nie potrafi nad sobą zapanować. Wywiady wszystkich krajów piszą właśnie notki dla swoich rządów i prezydentów o Nawrockim. Nie są to laurki, to jest pełna informacja o jego słabościach i uzależnieniach. Wejdzie na europejskie salony jako lokaj, niestety – ocenił.

