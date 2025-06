Wipler stracił cierpliwość i uderzył w Nitrasa. "Może zająłby się tym za co płacą mu podatnicy?"

Minister sportu i turystyki Sławomir Nitras z Koalicji Obywatelskiej podczas gali, która miała miejsce 4 stycznia, zapowiedział program mający na celu wsparcie trenerów klubowych poprzez zatrudnienie ich na etatach ministerialnych: „Uruchomiliśmy program dla klubów pomagający w finansowaniu trenerów. Nie ukrywam, że moją ambicją jest wzięcie ponad tysiąca klubowych trenerów na etaty ministerialne. Obiecuję, że przywrócimy szacunek i należne miejsce zawodowi trenera, również klubowego, w polskim sporcie”.[

Trenerzy na ministerialnych etatach? Wipler zadał pytania

Wspomniana zapowiedź wzbudziła wątpliwości u posła Konfederacji Przemysława Wiplera. Postanowił on złożyć interpelację poselską (numer 7824) w tej sprawie.

Polityk zwrócił w niej uwagę, że dokument „Program wspierania klubów sportowych – KLUB PRO” z września 2024 r., na który Pan Minister się powołał, nie przewiduje zatrudnienia trenerów na etatach ministerialnych”.

W związku z tym zadał ministrowi pytania:

Czy Ministerstwo Sportu i Turystyki planuje wprowadzenie programu zatrudnienia trenerów klubowych na etatach ministerialnych zgodnie z Pana zapowiedzią? Jeśli tak, jakie są szczegółowe założenia tego programu? Jakie jest planowane wynagrodzenie dla trenerów zatrudnionych w ramach tego programu? Proszę o podanie widełek finansowych i zasad ich ustalania. Jaki jest szacowany całkowity koszt wdrożenia i funkcjonowania programu w pierwszym roku oraz w perspektywie kilkuletniej? Czy program przewiduje kryteria wyboru trenerów i klubów, które będą mogły z niego skorzystać? Jeśli tak, jakie to kryteria? W jaki sposób ministerstwo planuje monitorować efektywność i wpływ programu na rozwój polskiego sportu oraz poziom zatrudnienia wśród trenerów klubowych?

Wipler ostro o Nitrasie. „Może zająłby się tym za co płacą mu podatnicy?”

Czym jest interpelacja poselska? Polega na skierowaniu przez posła pisemnego pytania – za pośrednictwem Marszałka Sejmu – do Prezesa Rady Ministrów lub właściwego ministra. Jest to narzędzie, które umożliwia parlamentarzystom zadawanie pytań w dowolnej sprawie, domaganie się odpowiedzi oraz formułowanie na ich podstawie wniosków. Pytanie powinno zawierać zwięzły opis stanu faktycznego dotyczącego poruszanego zagadnienia. Odpowiedź na interpelację musi zostać udzielona w ustawowym terminie 21 dni. W niektórych przypadkach możliwe jest także przeprowadzenie debaty parlamentarnej na jej temat.

Jak wynika ze strony internetowej Sejmu, poseł Przemysław Wipler złożył interpelacje numer 7824 w dniu 5 lutego 2025 roku. Do tej pory nie uzyskał na nią odpowiedzi. Został zatem mocno przekroczony ustawowy 21 dniowy termin. Postanowił zatem na X (dawniej Twitter) wyrazić swoje niezadowolenie i zaktywizować Marszałka Sejmu Szymona Hołownię do działania.

– Już o trzy miesiące przekroczył ten termin. Wiem, że dla niego najważniejsza była kampania wyborcza, ale może zająłby się tym za co płacą mu podatnicy? – napisał Przemysław Wipler na X.

Poseł Konfederacji zaapelował też do Szymona Hołowni, „by zdyscyplinował ministra Nitrasa i by zadbał, by funkcja kontrolna sejmu nad rządem za jego marszałkowania nie była fikcją. Zadziała Pan Panie Marszałku? Pokaże Pan, że coś „jeszcze” znaczy?”- czytamy we wpisie posła Konfederacji.

