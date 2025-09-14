Tusk atakuje dwie polskie partie. „Wyobraźmy sobie ich rządy”

W nocy z wtorku na środę polską przestrzeń powietrzną naruszyło kilkanaście rosyjskich dronów. Choć obyło się bez ofiar i z minimalnymi zniszczeniami, zdarzenie poruszyło polską opinią publiczną i po raz kolejny odsłoniło głębokie podziały między krajowymi politykami. Do zachowania części z nich odniósł się we wpisie Donald Tusk.

Rosyjskie drony w Polsce. Tusk uderza w PiS i Konfederację

„W PiS i Konfederacji trwa dyskusja, czy drony to prowokacja Ukrainy, polskiego rządu czy pomyłka. Wbrew temu, co mówią polskie służby, wojsko, prezydent i premier. Stają na głowie, by zdjąć z Rosji odpowiedzialność za atak 10 września. Wyobraźmy sobie ich rządy w wypadku agresji” – pisał na X premier szef polskiego rządu.

Podkreślić należy, że prezes PiS Jarosław Kaczyński jednoznacznie zgodził się ze stwierdzeniem polskich władz, iż tajemnicze drony to sprawka Rosji i bynajmniej nie przypadek. — Uważam inaczej. Nie była to pomyłka — stwierdzał. — To były rosyjskie drony. Reszta to jest propaganda — zaznaczał w kolejnej wypowiedzi.

Liderzy Konfederacji krytykują tempo i charakter zbrojeń

Sławomir Mentzen z Konfederacji zauważał z kolei, że nasz kraj nie jest przygotowany na ataki dronami, mimo że taka taktyka widoczna jest w konflikcie rosyjsko-ukraińskim już od wielu miesięcy. — Jesteśmy absolutnie niegotowi na ten konflikt. Polska przespała poprzednie 3,5 roku – oceniał.

– Wiem, że wydaliśmy dziesiątki miliardów dolarów na uzbrojenie, które dotrze za kilka lat. Nawet jak będzie, to co ono nam da? Będziemy strzelali do dronów z F-35 albo Patriotów? Jeden taki pocisk Patriot to koszt 4 milionów dolarów, a jeden dron Shahed kosztuje 20-40 tysięcy dolarów. To nie jest obrona antydronowa – stwierdzał.

Zgadzał się z nim drugi lider Konfederacji, Krzysztof Bosak. – Ta sytuacja dzisiaj z nocy pokazuje, że nie czas na niekończące się analizy, czas na decyzje. Nie może być tak, że na wszystko w Polsce są pieniądze, a nie ma na ochronę przed dronami – mówił w Sejmie. – Nic nie usprawiedliwia tej bierności – dodawał.

